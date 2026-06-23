Hőségre és zivatarokra is figyelmeztetnek országszerte

Kedd délutánra és estére hőségre, illetve zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon 2026. június 23., 12:382026. június 23., 12:38

Kedd déltől 21 óráig Erdély északi és központi területein, a Körösvidéken, Máramarosban, a Bánság északi részén, Dél-Moldvában, valamint Kelet-Munténiában sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. Ezeken a területeken

a nappali csúcsértékek 30 és 33 Celsius-fok között alakulnak,

a hőmérséklet-páratartalom mutató pedig eléri a kritikus 80 egységet. Hirdetés Ugyancsak kedden 21 óráig a Bánságban, Olténiában, Nyugat- és Észak-Munténiában, valamint a hegyekben a fokozott légköri instabilitás miatt villámlással kísért záporokra, jégesőre, valamint

50-70 km/órás széllökésekre lehet számítani.