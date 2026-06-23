Hőségre és zivatarokra is figyelmeztetnek országszerte

Fotó: Borbély Fanni
Kedd délutánra és estére hőségre, illetve zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Kedd déltől 21 óráig Erdély északi és központi területein, a Körösvidéken, Máramarosban, a Bánság északi részén, Dél-Moldvában, valamint Kelet-Munténiában sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. Ezeken a területeken
a hőmérséklet-páratartalom mutató pedig eléri a kritikus 80 egységet.
Ugyancsak kedden 21 óráig a Bánságban, Olténiában, Nyugat- és Észak-Munténiában, valamint a hegyekben a fokozott légköri instabilitás miatt villámlással kísért záporokra, jégesőre, valamint
A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 40-50 litert négyzetméterenként.
Szerdán hat nyugati és északnyugati megyében lesz érvényben sárga jelzésű hőségriasztás. Temes, Arad, Bihar, Máramaros, Szilágy és Szatmár megyében 30-34 fok közötti maximumok várhatók, a hőmérséklet-páratartalom mutató pedig meghaladja a kritikus 80 egységet – hivatkozik az Agerpres a meteorológiai szolgálat előrejlzésére.
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