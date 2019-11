Hónapok óta tűrniük kell, hogy a pincéjükben felgyűl a víz

Mindössze két szakemberrel tud dolgozni a gyergyószentmiklósi ivóvíz-szolgáltató a meghibásodások kijavításán, emiatt hónapokig is várni kell, míg egy-egy esethez odaérnek. Egyelőre nem is lehet jobbra számítani.

A panaszos mutatja, hol kellene kiásni a földet és megjavítani a vezetéket • Fotó: Gergely Imre

Egy Bucsin-negyedi lakos kereste meg szerkesztőségünket panaszával, miszerint már több mint három hónapja jelezték a GO Rt.-nek, hogy víz áll a tömbház pincéjében, de azóta sem oldódott meg a probléma. A helyszínen magunk is láthattuk, hogy az alagsori tárolóhelyiségek használatát néhol 20–30 centméteres mélységű víz teszi lehetetlenné, csak gumicsizmával lehet ezeket megközelíteni. Bűz nincs, így laikusként is megállapíthatjuk, hogy nem szennyvíz szivárog, hanem az ivóvízhálózaton keletkezett valahol csőtörés.

A panaszos elmondása szerint közel fél éve ez a helyzet, és bár több mint három hónapja írásban is jelezték a szolgáltatónál, nem változott semmi. A GO Rt. ugyan kiküldött valakit, aki vízmintát vett, hogy megállapítsák, a hálózatból kifolyó ivóvízről vagy esetleg talajvízről van-e szó, de javítás nem történt. A lakók pontosan tudják, hol a probléma, hiszen mintegy tíz éve már volt hasonló gondjuk:

a tömbház falán kívül van a csőtörés, és onnan szivárog a víz a pincébe. Ezért nem tudnak más céget megbízni a javítással, hiszen a városi hálózaton csak a GO Rt. végezhet munkálatokat.

Mivel a szolgáltató nem végezte el a javítást, a sajtóhoz fordultak, abban a reményben, hogy a nyilvánosság majd felgyorsíthatja a folyamatot.