Hétvégi programajánló

Káposztavágást és vásárt tartanak Szépvízen. Archív • Fotó: Gecse Noémi

GYERGYÓSZÉK

Káposztaünnep lesz Gyergyószárhegyen

Ezúttal is igényes programot állítottak össze a szervezők az október 11–13. között tartandó 13. Híres Szárhegyi Káposztavásár és Fesztiválra.

„Célunk minél szélesebb körben megismertetni és megkóstoltatni a szárhegyi, levédett terméket, ugyanakkor segíteni a szárhegyi mezőgazdászoknak abban, hogy a terményüknek piaca legyen” – mondta Danguly Ervin, a település polgármestere. Mint megtudtuk, idén még nagyobb adag töltött káposzta készül. A szárhegyi háziasszonyok receptje alapján, összesen 15 ezer darabot kínálnak majd eladásra a vásártéren.

Emellett „lesz sarvalt nyerskáposzta-kóstoló, hogy mindenki megbizonyosodjon a termék kiváló minőségéről” – ezekkel a gondolatokkal biztat mindenkit a részvételre Lukács Géza, a Szárhegyi Káposztatermelők Egyesületének vezetője. Ezúttal is lesz főzőverseny a rendezvény idején, amelyre péntekig várják a jelentkezőket. A Híres Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivál részletes programja megtalálható a szárhegyi önkormányzat Facebook oldalán.

Tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Szépvízi Káposztavágást és vásárt a Nád nevű dűlőben szombaton. A program reggel 8 órától kezdődik szekeres felvonulással, 9 órától a káposztás ételek főzőversenye rajtol, 10 órától pedig az esemény megnyitója következik. Ezután a színpadon különböző néptánccsoportok, népzenészek lépnek fel. A főzőverseny nyerteseit 14 órakor díjazzák, ezt követően tartják meg a tombolahúzást.

A hétvégén ünnepelnek a csomafalvi gazdák Szekerekkel járják körbe Gyergyócsomafalva utcáit pénteken, amelyekkel adományokat gyűjtenek. A helybéleiktől azt várják, hogy ki-ki lehetőségeihez mérten adakozzon a terméséből. Ezeket a Páli Szent Vince Napközi otthon konyháján szeretnék hasznosítani a gyermekek étkeztetésére.

Nyitott könyv lesz a gyergyói Vöröskereszt „Sok helyen láthatnak minket az emberek, de ennek ellenére nem igazán tudják, hogy kik vagyunk mivel is foglalkozunk. Ezen szeretnénk most változtatni, kicsit közelebb hozni a Vöröskeresztet a közösséghez" – fogalmazza meg Ferenczi Lilla a szervezet tagja a vasárnapi, gyergyószentmiklósi Élő könyvtár akciójuk célját.

Kulturális dömping Gyergyószentmiklóson tíz napon át Tíz napig igazi kulturális dömping lesz Gyergyószentmiklóson péntektől, hiszen a Figura Stúdió Színház már 13. alkalommal rendezi meg a Nemzetiségi Színházi Kollokviumot.

MAROSSZÉK

Vásár a marosvásárhelyi Vársétányon

Nyolcvan termelőtől vásárolhatunk hétvégén Marosvásárhelyen a Vársétányon. A hagyományos várvásáron lesznek sajtok, szörpök, lekvárok, de zakuszka, savanyúság, édesség és levendulából készült olajok, szappanok, illetve más kencék is. Házi fagyit is kóstolhatunk, és kézműves söröknek is örvendhetünk. Aki homoktövist szeretne vásárolni, kóstolni annak is ott lesz a helye. A vásár pénteken 12 órakor nyit, és 19 óráig lehet nézelődni, vásárolni. Szombaton 10–19 óra között, vasárnap pedig 10–18 óra között tart nyitva a vásár, amelynek célja népszerűsíteni a kézműves termékeket.

Bartókék Bécsben

Október 11-én 19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalotában mutatják be a Hagyományok Háza Bartókék Bécsben – Katonadalok, 1918 című előadását. A koncerten Bartók, Kodály és Kodály Emma által készített katonadal-feldolgozások hangzanak el, valamint eredeti népzene a Kárpát-medencéből.

Zsúfolt a napja? Ezekről a kiállításokról még így is nehéz lesz elkésni A Múzeumok Éjszakája mintájára szervezik meg pár éve a Galériák Fehér Éjszakája címet viselő eseménysorozatot. Idén október 11-én tizenhárom romániai város csatlakozik a kezdeményezéshez, köztük Marosvásárhely, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy is.

CSÍKSZÉK

VIII. Csíkszéki Mézfesztivál

Nyolcadik alkalommal szervezik meg a Csíkszéki Mézfesztivált, valamint a Helyi Termék Napokat a csíkszeredai Szabadság téren október 11–12. között. A hétvégi eseményen többek között bemutatják a különböző méztermékeket, mézlovagokat és udvarhölgyeket avatnak, székelytermék kóstolóra is sor kerül, illetve különböző szakmai előadásokat is tartanak.

Káposztavágás és vásár Szépvízen

Tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Szépvízi Káposztavágást és vásárt a Nád nevű dűlőben szombaton. A program reggel 8 órától kezdődik szekeres felvonulással, 9 órától a káposztás ételek főzőversenye rajtol, 10 órától pedig az esemény megnyitója következik. Ezután a színpadon különböző néptánccsoportok, népzenészek lépnek fel. A főzőverseny nyerteseit 14 órakor díjazzák, ezt követően tartják meg a tombolahúzást.

Slam-poetry két helyszínen

Négykerék címmel három magyarországi szerző, Bárány Bence, Galló Bence, és Mészáros Péter mutatkozik be a slam-poetry kedvelői előtt vasárnap 17 órától a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban és 20 órától a székelyudvarhelyi Felső G–Zújgében.

Túra a templomok útján

A Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület kerékpáros túrát szervez szombaton a templomok útján, mintegy 60 km-es távon. Útvonal: Millenniumi templom – Csiba – Csaracsó – Madéfalva – Bogát tető – Rákos – Vacsárcsi – Szentmihály – Ajnád – Szentmihály – Szépvíz – Delne – Pálfalva – Csíksomlyói kegytemplom. Indulás szombat reggel 9 órakor Csíkszeredából, a Millenniumi templom elől. Kötelező a sisak és a láthatósági mellény. Bejelentkezni a túravezetőnél, Kocsis Györgynél lehet, telefon: 0740–258940.

Román filmek bemutatója

Új román filmeket lehet megtekinteni október 12-én és 13-án a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában a Transilvania Nemzetközi Fimfesztivál (TIFF) keretében. Szombaton 17 órától a Monștri, 19.30-tól a Mo, vasárnap 17 órától a Parking, 20.30-tól pedig a La Gomera című filmeket vetítik. Jegyek a művelődési ház pénztárában, és az eventbook.ro oldalon vásárolhatók.

Templombúcsú Csíkszeredában

A csíkszeredai Szent Kereszt-főplébánia Millenniumi templomának tizenhatodik szentelési évfordulóját vasárnap ülik. A Makovecz Imre által tervezett, 2003. október 18-án Nagyboldogasszony és a magyar szentek védelmébe ajánlott, „angyalos templomként” emlegetett istenházában a 12.30-kor kezdődő búcsús szentmise főcelebránsa Tamás József püspök lesz, a szentbeszédet a Hargitafürdőn szolgáló, idén ezüstmisés Bátor Botond pálos szerzetes mondja.

Terménybetakarítási hálaadás

Szentmisével, szabadtéri zenei produkciókkal, gyermekprogramokkal, bábelőadással adnak hálát vasárnap a csíkszeredai Szent Ágoston Egyházközségben az elmúlt gazdasági év kegyelmeiért, a terményért és a téli élelmiszer-tartalékokért. A plébániatemplomban 10.30-kor kezdődő szentmise után kedvező időjárás esetén szabadtéren folytatódik a hálaadás.

Székelyföld értékeit mutatják fel Székelyföld kulturális értékeinek bemutatása, valamint gazdasági húzóerejének növelése a célja a X. Székelyföld Napoknak, amelyet Hargita, Maros és Kovászna megye közösen rendez meg október 10–20. között.

UDVARHELYSZÉK

Babatúra Székelyudvarhelyen

Szombaton babatúrát rendez az EKE székelyudvarhelyi osztálya a Nagyoldalban. A könnyű, háromórás gyalogtúrára a Kerekerdő melletti focipályáról indulnak délelőtt 10 órakor. Felkapaszkodnak a focipálya feletti legelőn a Nagyoldalba, majd az Udvarhelyi Teljesítménytúra útvonalát követve másznak ki a Mondóhegy 749 méter magas csúcsára. Innen beereszkednek a Telekfalvi-nyeregbe, majd egy erdei úton visszakanyarodnak a Kerekerdő felé. Érdeklődni Orbán Béla túravezetőnél lehet a 0752–030504-es telefonszámon.

EMIA-díjátadó Székelyudvarhelyen

Az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány szombaton 18 órától a székelyudvarhelyi Művelődési Házban tartja hagyományos díjkiosztó ünnepségét. Idén három kategóriában oszt díjat az alapítvány: a Debüt-díjat Voloncs Attila kézdivásárhelyi fiatal prózaíró kapja, Virágok esztendeje című regényéért. EMIA-díjban az idén 70. évét töltő csíkszeredai Kristó Tibor költő, író részesül. Az anyaországi és határon túli irodalom összekötéséért, irodalomtörténészi, szerkesztői munkája elismeréseként a Hídverő-díjat Papp Endre irodalomtörténész, a Hitel folyóirat főszerkesztője kapja.

Székelyudvarhelyen a Tiberius Vonósnégyes

Október 13-án, vasárnap komolyzenei koncertre várják az érdeklődőket Székelyudvarhelyen, a városháza Szent István-termében. Fellép a 25 éves Tiberius Vonósnégyes, meghívott zenészek Bartha Lajos (brácsa) és Adrian Naidin (gordonka). Műsoron: W. A. Mozart G-dúr vonósnégyes, J. Brahms B-dúr vonósnégyes. A belépés díjtalan.

Vidéken az Udvarhely Néptáncműhely

Az Udvarhely Néptáncműhely ősszel három különböző előadással látogat el vidékre. Október 13-án délután fél kettőkor Csíkmindszenten várják az érdeklődőket egy folklórelőadással. A 2018-ban készült Kiáltó szó című előadás Kós Károlynak állít emléket, ezt október 17-én 19 órától Szentegyházán mutatják be, míg novemberben 17-én Gyergyóremetén 19 órakor a Vallomások című előadásra várják a helyi közösséget.

Hótündér: az évad harmadik bemutatójára készül a Tomcsa Sándor Színház Újabb bemutatóra, sőt ősbemutatóra készül a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház társulata: Aracs Eszter rendezésében, Böszörményi Gyula átiratában viszik színre a Hótündér című mesés játékot, amely „nyomokban Andersent tartalmaz".

SPORT

Otthon kell tartania a pontokat az FK Csíkszeredának A labdarúgó 2. Ligában való bennmaradásért folytatott harcban nagyon fontos találkozó vár az FK Csíkszeredára, vasárnap 17 órától az utolsó előtti helyezett Pandurii Lignitul Târgu Jiu lesz az ugyancsak kieső helyen álló csíkiak vendége.

A Sportklub és a GYHK is hazai pályán folytatja az Erste Ligában Folytatódik a nagyüzem a jégkorong Erste Ligában, a Csíkszeredai Sportklub pénteken a címvédő Ferencvárost fogadja, míg szombaton a Schiller-Vasas ellen játszik a Vákár Lajos Műjégpályán. A Gyergyói Hoki Klubra is két hazai meccs vár, a Vasassal, illetve a Fradival csap össze.

Pont nélküli csapatot fogad az SZFC A labdarúgó 3. Liga 5-ös csoportjának az eddig elért eredmények szempontjából a leggyengébb tagját fogadja pénteken 15 órakor a Székelyudvarhelyi FC, a sereghajtó, pontot még nem szerzett Alsógáldi Industria lesz a vendég a sétatéri stadionban.