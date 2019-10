Zsúfolt a napja? Ezekről a kiállításokról még így is nehéz lesz elkésni

A Múzeumok Éjszakája mintájára szervezik meg pár éve a Galériák Fehér Éjszakája címet viselő eseménysorozatot. Idén október 11-én tizenhárom romániai város csatlakozik a kezdeményezéshez, köztük Marosvásárhely, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy is.

A legtöbb helyszínen éjfélig tartanak nyitva. Képünk illusztráció • Fotó: Biró István

Október 11-én, pénteken este nyitnak ki az ország különböző galériái, kiállítóterei, és késő éjszakáig különleges programokkal csalogatják a látogatókat. Idén Bukaresten kívül tizenkét romániai város csatlakozik a rendezvénysorozathoz.

Marosvásárhelyen összesen kilenc helyszínen invitálják arra a közönséget, hogy estéjüket vagy éjszakájukat kortárs művészet társaságában töltsék, miközben megismerhetik a kortárs kultúrát a maga sokszínűségében, hiszen a különböző helyszíneken

a képzőművészettől a fényfestésen át a performatív műfajokig mindennel lehet találkozni.

Mindezt különböző formákban találhatja meg a látogató, a múzeumi kontextustól a kreatívabb kurátori koncepciókon át a műtermi közegben kiállított alkotásokig.

Kinyílik többek közt a K'Arte Szoba, az Art Nouveau galéria, a Kultúrpalotában a Modern Román Művészeti Galériát és a Kamera, forog! című kiállítást lehet megtekinteni. A 112 Kávézóban Bartis Noémi kétnyelvű szépirodalmi szövegrészletekkel társított illusztrációi várják a látogatókat, míg a Bernády Házban a Zereda alkotótábor kiállítása.

A B5 Stúdióban nemcsak alkotásokkal, hanem alkotókkal is találkozhatunk majd, ahogy a Bolyai tér 5. szám alatti műteremmel rendelkező vizuális művészek egy része is megnyitja alkotói terét a közönség előtt. Az éjszakai program igazi érdekességének ígérkezik, hogy az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium udvarán fényfestéssel várják az érdeklődőket, míg az Ariel Színház a Lukácsy/Haller emlékkiállítás két tervezőjének munkásságát mutatja be.

Csíkszeredában az Új Kriterion Galéria nyílik meg, a napi szokásos ritmus mellett pénteken egészen éjfélig várják a látogatókat Jánosi Antal képzőművész munkáival. A csíki Megyeháza galériájában az Erdély – kolozsvári szemmel című fotókiállítással, míg a földszinten az UIETinsta19 című kiállítással várják a késő éjszakai látogatókat. Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs tér nyílik meg a művészet kedvelői előtt.