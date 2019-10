Székelyföld értékeit mutatják fel

Számos rendezvény zajlik az elkövetkező tíz napban a székelyföldi megyékben • Fotó: Gábos Albin

A programokról

A szervezők kiemeltek néhány fontosabb rendezvényt, például a 2. Székelyföldi Fotóklubok Szemléjét, amelyet pénteken tartanak 12–13 óra között Sepsiszentgyörgyön, ugyanitt 18 órától

a Magyar Művészeti Akadémia és az Erdélyi Művészeti Központ szervezésében megnyitják a Transzmisszió című kiállítást az Erdélyi Művészeti Központban.

Ez az esemény a Székelyföld Napok egyfajta nyitórendezvénye is lesz egyben. Szintén fontosnak tartották megemlíteni az Orbán Balázs-díj-átadó ünnepséget, amelyet október 17-én tartanak Sepsiszentgyörgyön. A számos kulturális műsor mellett a Székelyföld Napok részét képezik a különböző fesztiválok, mint

a csíkszeredai mézfesztivál, a szovátai tökfesztivál, valamint a káposztavágás köré épülő rendezvények Gyergyószárhegyen, Csicsóban és Szépvízen.

Továbbá szakmai konferenciáknak, mezőgazdasági fórumoknak is helyet adtak. Ugyanakkor több családbarát programon is részt vehetnek az érdeklődők, a gyermekkoncertek, bábelőadások mellett különböző természetjáró programokba is bekapcsolódhatnak. A szervezők egyébként idén környezetvédelmi megfontolásból nem nyomtattak műsorfüzetet, a több mint 200 program elérhető az esemény honlapján, a szekelyfoldnapok.ro oldalon, ahol akár településekre leszűrve is lehet válogatni a programpontok közül.