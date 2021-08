Helyi rendőrség: két év alatt a harmadik versenyvizsgát írták ki Csíkszeredában

A helyi rendőrök követik majd a közterületi kamerák képeit is • Fotó: Veres Nándor

Immár a harmadik versenyvizsgát tartják két év alatt azért, hogy kiválasszák a csíkszeredai helyi rendőrség igazgatóját.

Az intézményalapítási folyamat talán sehol nem volt ilyen döcögős, mint Hargita megye székhelyén,

ahol a korábbi alkalmakkor sem a jelentkezőkből volt hiány. Az első megmérettetés még 2019-ben volt, ahol viszont a két jelentkező közül egyik sem érte el a szükséges pontszámot. Ezután egyszerűsítették a túl szigorúnak ítélt vizsgakövetelményeket, újabb kiírás azonban tavaly nem történt, ezt a járványhelyzet is jelentősen befolyásolta. Idén márciusban újabb vizsgakiírás következett, volt is három jelentkező, de mint kiderült, a pszichológiai alkalmasságra, illetve a fizikai erőnlétre vonatkozó feltételeket nem elég egyértelműen fogalmazták meg, és emiatt különböző értelmezésekre adtak lehetőséget. A kiírást így érvénytelenítették.

HIRDETÉS

Az új vizsgafeltételek kidolgozását szakértőkre bízták, ezt az önkormányzati képviselő-testület is elfogadta, majd a Köztisztviselők Országos Ügynöksége jóváhagyását kellett megvárni az újabb kiíráshoz, amely meg is jelent. Az ehhez mellékelt vizsgaszabályzat meglehetősen részletes leírást ad a pszichológiai alkalmassági vizsgáról, ahol többek között a döntésképességet, a személyiséget, az elemzőkészséget is felmérik.

A fizikai erőnlét felmérésére összeállított gyakorlatsor pedig a férfiak esetében fekvőtámaszok elvégzését, 50 méteres sprintet, és 1000 méteres síkfutást is tartalmaz, nőknél a sprint mellett hasizomgyakorlatok, és 800 méteres síkfutás az elvárás.

Utóbbi esetben egyébként a legjobb pontszámot a férfiaknál 35 fekvőtámasz, a sprint legalább 7 másodperc, és az 1000 méteres futás 4 perc 30 másodperc alatti teljesítésével lehet elérni. Ezek mellett szóbeli és írásbeli vizsga is lesz, a jelentkezési határidő pedig augusztus 18. A helyi rendőrség igazgatójának feladata lesz kidolgozni a több évre szóló intézményalapítási stratégiát, és ha ezt az önkormányzat elfogadja, ennek alapján lehet majd további személyeket alkalmazni.

A helyi rendőrök ellenőrzik majd az ismét bevezetni tervezett fizetős parkolási rendszert, Korodi Attila polgármester szerint pedig

nagyon időszerű fellépni a Petőfi Sándor utcai helyzettel szemben is, ahol a szociális bérlakások lakói rendszeresen közbiztonsági problémákat okoznak.

A helyi rendőrök követik majd a közterületi kamerákat, felügyelik az építkezéseket, ellenőrzik a környezetvédelemre, kereskedelemre vonatkozó előírások betartását is.