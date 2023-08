Háromgyerekes édesapát gyászol a hegyivadász dandár

2023. augusztus 22., kedd

Mintegy 12 ezer háztartást érintettek az áramszünetek, ilyen súlyos helyzet még nem volt a sepsiszentgyörgyi áramellátásban

A hétfői többórás, a város több részén is tapasztalt sepsiszentgyörgyi áramszünetek kapcsán, melyek kedden is megismétlődtek, Antal Árpád polgármester összehívta a katasztrófavédelmi bizottságot is.