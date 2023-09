Hamarosan modernizálhatják a közvilágítást Székelykeresztúron

Új, korszerű közvilágítási rendszert alakíthatnak ki Székelykeresztúron, amelynek részeként összesen 825 lámpatestet cserélnek LED-es égőkre, miután a városvezetés sikeresen pályázott a szükséges támogatásért. A megvalósítást némileg hátráltatja, hogy óvást nyújtottak be a kivitelező kiválasztása érdekében kezdeményezett közbeszerzési eljáráson.

Mindemellett egy okos rendszert alakítanak ki, amely egy telefonos alkalmazásról is irányítható lesz: ki és be lehet kapcsolni a lámpatesteket, változtatni lehet a fényerősséget stb. Érzékelőket is felszerelnek, amelyek