Halálesetek régóta nem történtek, az intenzív terápiás ágyak is üresek

Jelentősen lecsökkent a koronavírusos megbetegedések száma Romániában: alig igazolnak új eseteket, és a kórházakban is kevés fertőzöttet ápolnak. Ősszel viszont számítani lehet majd egy újabb növekedésre.

A kedvező adatokat Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője is megerősítette lapunknak. Mint részletezte,

Jó hír, hogy megtorpant, sőt szinte eltűnt a koronavírus-járvány az utóbbi hetekben Romániában, ahol a korábbi, akár több tízezres esetszámok helyett csupán néhány száz új fertőzést regisztrálnak naponta, csütörtökön például 341-et. Székelyföldön is hasonló a helyzet, Maros megyében kilenc, Hargita megyében három, Kovászna megyében pedig mindössze egy új fertőzést igazoltak június 9-én. Kórházban országszerte 434 beteget ápoltak, Maros megyében kilencet, Kovászna megyében hetet, Hargita megyében pedig ötöt.

naponta általában mindössze három-négy új esetet igazolnak a térségben, halálesetek régóta nem történtek, és az intenzív terápiás ágyak is mind üresek.

Arra fel kell készülni ugyanakkor Tar Gyöngyi szerint, hogy ősszel számítani lehet majd az esetszámok növekedésére. Hozzátette: a negyedik oltás iránt van érdeklődés, akik korábban tudatosan beadatták a három dózist, már várták is ezt a lehetőséget.

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban az elmúlt két hónapban naponta mindössze egy-két-három igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst kezeltek Zörgő Noémi szóvivő tájékoztatása szerint, és oxigénnel történő légzéstámogatásra is sokkal ritkábban szorulnak a páciensek. Az egészségügyi intézményben április 12-e óta üres a Covid intenzív terápiás (ATI) osztály. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban három igazoltan fertőzött személyt ápoltak csütörtökön, kettőt a fertőző-, egyet pedig a gyermekosztályon. Konrád Judit menedzsertől azt is megtudtuk, hogy május 14-én volt utoljára beteg beutalva a Covid ATI-ra. A Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban még ennél is jobb a helyzet, ott ezen a héten egyetlen koronavírusos beteget sem kezeltek Fülöp Enikő kórházmenedzser szerint.