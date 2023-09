Hagyományteremtő szándékkal tartják meg az első Erdélyi Mesterségek Ünnepét

A kétnapos rendezvényen 40 hagyományőrző szervezet kézműveseivel lehet megismerkedni, köztük kazahsztáni kézművesekkel is, akik tanfolyamot is tartanak a helyszínen” – osztották meg.

A mesterségbemutatók mellett a látogatók ki is próbálhatják a kézműves szakmák apró fogásait, ugyanakkor a kézműves vásáron be is szerezhetik a számukra leginkább tetsző termékeket. Az esemény két napja alatt megtekinthető lesz A gyapjú útja című népművészeti kiállítás is.

Ugyanakkor a rendezvényre a legkisebbeket gyerekfoglalkozásokkal, élőszavas mesemondással várják a szervezők, a felnőtteket a szakmai és népzenei előadások, valamint műhelyek mellett táncházba invitálják. Továbbá több népzenei koncert is lesz a déli és délutáni órákban, többek között fellépnek olyan népi zenekarok is, mint az Üver, az Öves, a Tarló zenekar, a Piros Pántlikás zenekar és a Székelyföldi Énekiskola.

A rendezvényt a Maros Művészegyüttes Vízen innen, hegyen túl!, valamint a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes Pásztortáncok, verbunkok és legényesek a Kárpát-medencéből című előadásai zárják.

További részletek elérhetőek az Erdélyi Mesterségek Ünnepe Facebook-oldalán.