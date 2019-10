Ha „megüti” a harmat, akkor lesz jó a káposzta – vásárt tartottak a szépvízi Nád-dűlőben

Közepesnek jellemezték a szépvízi gazdák az idei káposzta-termést, amelyet idén jó áron értékesíthettek, ugyanis 2-2,50 lejt is elkértek kilójáért. Káposztavágás és vásár volt szombaton a Nád-dűlőben, amelyet immáron 12. alkalommal szerveztek meg kulturális és gasztronómiai programokkal „fűszerezve”.

Péter István csíkborzsovai gazda szintén arról beszélt, hogy nem permetezik a termést, és műtrágyát sem használnak, még azért sem, mert többnyire saját részre ültetnek káposztát. „Ősszel megtrágyázzuk s földet, s tavasszal kétszer is kultivátorral műveljük meg azt, mert hanem a gyom erősen elterjed”– magyarázta, hozzátéve, hogy a csigák az ő termésüket is megtámadták.

„Akkor fejlődik jól a káposzta, ha megüti a harmat. Sajnos a hosszú, száraz ősz nem tett jót a termésnek, megtámadták a csigák, s noha az utóbbi esős időszak javított valamelyest rajta, de így is a tavalyhoz képest hozzávetőlegesen 30 százalékkal lett kevesebb a termés” – magyarázta Buta László szépvízi gazda. Ennek köszönhető, hogy idén drágábban adják a káposztát, ő is 2-2,50 lej közötti áron kínálta, hozzátéve, hogy lehet nála alkudni az árból. Mint mondta,

Egymást érték az autók a szépvízi Nád-dűlő fele vezető úton szombat délelőtt, az érdeklődők a közösségi káposztavágásra és vásárra igyekeztek. Az egyik vásárló elmondta, minden évben Szépvízről szerzi be az eltenni való hordós káposztát, merthogy olyan fajta káposzta, amely már karácsonyra beérik. A fejes termés kilóját egyébként a gazdák 2-2,50 lej közötti áron kínálták eladásra, voltak, akik a rendezvény előtti napon levágták már a káposztát és megpucolták a fölösleges levelektől, de akadtak olyanok is, akik aznap kora reggel fogtak hozzá a betakarításhoz.

Az utolsó héten az esőzések miatt hirtelen növekedtek meg a fejek, így vannak gyérebbek is, ami nem jellemző, de az időjárás miatt ilyenek is termettek. Egyébként ez a talaj kifejezetten kedvező a káposztának, megadja a minőségét

– magyarázta a gazda. Hozzátette, idén ugyan közepes termés lett, több is lehetne, de nem „stimulálják” a káposztát, hagyják, hogy természetesen növekedjen. „Tavalyhoz képest legalább 30 banival drágábban adhattuk kilóját, ami jó ár. Igaz, hogy munka is van vele, hiszen kézzel ültettük és kézzel is vágtuk” – jegyezte meg.

A káposztavásár nemcsak a káposzta értékesítéséből állt, a Nád-dőlőben felállított színpadon különböző folklór műsorokat láthatott a közönség, ugyanakkor a káposztás ételekből főzőversenyt is tartottak, amelyen több önkormányzat és civil szervezet vett részt.