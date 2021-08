Gyergyónak fel kell nőnie az Egyfeszt szintjére

Megélénkült Gyergyószentmiklós és hangulatba jött az egész Gyergyószék is négy napra. Az Egyfeszt összművészeti fesztivál még akkor is népszerűnek mondható, ha egyes programokra a vártnál jóval kevesebb néző váltott jegyet. Kezdetnek több mint jó, és ami a legfontosabb: 2022-ben újra lesz Egyfeszt.

• Fotó: Egyfeszt

Amint Kassay Péter főszervező elmondta, jobban sikerült ez a fesztivál, mint ahogyan maguk is gondolták. A járványügyi okok miatt számos kockázatot kellett felvállalniuk, szigorú előírásokat kellett betartani, de megérte.

Sokan voltak kíváncsiak a gyergyószéki községekben zajló eseményekre is.

A hangulatra nem lehetett panasz, ami viszont negatívum: számos koncertről, több neves, népszerű előadó fellépéséről is hiányzott a közönség. Mindössze pár száz nézője volt a Kiscsillag együttesnek, a világhírű szerbiai trombitaművésznek, Boban Markovic koncertjén annál is kevesebb voltak.

Sokakat visszatartott az oltáskötelezettség, vagy az, hogy a be nem oltottaknak át kellett esniük a gyorsteszt kellemetlenségein a koncerthelyszín bejáratánál.

Ugyanakkor a Bagossy Brothers Company így is megmutatta, saját hazájában is próféta tud lenni. A vasárnap esti koncertre már szombaton elfogyott az eladható 2500 jegy. Nagyon jól jött, hogy a fellépésük időpontja már augusztus első napjára esett, és a járványügyi korlátozások lazításának köszönhetően akár 75 ezer nézőt is beengedhettek volna a koncertre. Így már mindenki odaérhetett, aki látni szerette volna őket.