Gálfi Árpád korrupciós ügyeket emleget

Két ügyet is vizsgál Székelyudvarhelyen az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – jelentette be a helyi önkormányzati képviselő-testület csütörtöki ülése előtt Gálfi Árpád. A polgármester a szejkefürdői munkálatok közbeszerzési eljárásának gyanús lefolytatásáról, ugyanakkor egy Cekend-tetői út megvalósításával kapcsolatban is korrupciót emlegetett. Az előbbi kapcsán egyébként maga az elöljáró kért vizsgálatot a DNA-tól.