Gálfi: „Én nem lopok, másokat sem engedek lopni”

Mint ismeretes, július 15-én közgyűlést tartott az MPP székelyudvarhelyi szervezete, amely puccsba torkollt: a konfliktusok tűzdelte ülés végén, miután az üléstermet elhagyta Gálfi, a hátramaradt tagság leváltotta az elnöki tisztségről és új elnökséget választott meg.

E kapcsán Gálfi Árpád kifejti: „nyílt titok volt, hogy már több mint egy éve a személyem és a helyi 7 tagú elnökség 4 tagja (!) között egyre feszültebb a légkör. Olyan négy személlyel voltak egyre gyakrabban nézeteltéréseim, akiket a helyi média és a közvélemény gyűjtőnéven egyszerűen csak »Szász Jenő emberei«-ként nevez meg a leggyakrabban” – írta.

A közleményben kitér a közgyűlést megelőző tagságbővítésre is. „A kritikusaim csoportja 17 új – általuk hozott – tag tagsági felvételi szándéknyilatkozatát bocsátották véleményezésre a helyi elnökség egyik gyűlésén, amelyeket a legjobb szándékkal én is beleegyezően aláírtam, majd az MPP alapszabályzatának értelmében továbbítottuk a megyei elnökségnek elfogadásra. Nem akadékoskodtam a 17 személyt illetően, pedig láttam, hogy valami készül ellenem, hiszen az új 17 tagú csoport többségében olyan személyeket tartalmazott, mint a Pethő család vállalkozásainak alkalmazottai, vagy éppen az RDE volt igazgatója, akivel a csurgalék és az óriási mennyiségű ideszállított szemét miatt nyilvános konfliktusaim voltak. Ezt követően a következő helyi elnökségi üléseken én is a székelyudvarhelyi elnökség elé terjesztettem az általam hozott 117 (29+88) új tag belépési szándéknyilatkozatát, amelyeket egyetlen személy ellen felsorolt (alaptalan) kifogások miatt a 4 tagú bírálóim elutasítottak, így csak hárman értettünk egyet az új tagokkal, de mivel a pártba való belépés jóváhagyása nem tőlünk, hanem a megyei elnökségtől függ, ezeket is továbbítottam a megyei elnökségnek. Egyetlen alaptalanul kifogásolt tag miatt további 116 személlyel sem értettek egyet. Talán az is fontos lehet, hogy az egyetlen kifogásolt személy nem más, mint az MPP-EMNP koalíció és a személyem 2016-os kampányfőnöke, akinek munkájával választásokat nyertünk. Ők azt az embert nem szeretnék MPP tagnak tudni, akinek segítségével választást nyertek” – áll a szövegben.

Gálfi kitér az ellene hozott vádra is, miszerint saját kollégáit és helyi cégeket jelentett fel a DNA-nál.

„Mondvacsinált, aljas rágalomnak” nevezi az ellene felhozott vádakat,

majd kifejti: tavaly valóban felfedett egy gyanús közbeszerzési eljárást a hivatalon belül, amelyet a hivatali szakbizottság elé terjesztett kivizsgálásra. „A bizottság jegyzőkönyvbe foglalta a megállapított tényeket és elengedhetetlennek tartotta az illetékes szervek értesítését, kivizsgálás kérését. Magyarul: személyemre hárult a felelősség, hogy értesítem-e az illetékes szerveket, vagy nem. Amennyiben nem értesítettem volna, akkor bűnpártolással, cinkossággal lettem volna vádolható és természetesen ezen felül egy óriási anyagi kár visszafizetése is engem terhelt volna, amit a közpénz gyanús elköltése közben okoztunk volna a városnak” – sorolja.

A polgármester továbbá hangsúlyozza:

nem személyeket és nem cégeket jelentett fel, hanem egy közbeszerzési ügy kivizsgálását kérte, az adott projekt iktatószámával és megnevezésével.

„A dosszié teljes tartalmában valóban ott van mellékletként, a Közbeszerzési internetes oldalról (SEAP) is bármikor letölthető anyag, amelyben szerepelnek az árajánlatot adó cégek (nyertes is, vesztesek is) és az elbíráló bizottság tagjainak nevei, de ez nem ellenük szóló feljelentés, hanem egy ügy kivizsgálásának kérése. És ezt a kivizsgálást nem magánszemélyként, hanem egy szakbizottság által készített jegyzőkönyv által kötelezve, polgármestereként kellett megtegyem. A hamis rágalmazóim elfelejtették megemlíteni, hogy a teljes, 25 oldalas anyag legvégén le van írva az általunk felelősnek tartott egy személy neve is, aki azért az ügyért már nem dolgozhat a hivatalban. Nem munkatársakat és cégeket jelentettem, hanem egyetlen ügy kivizsgálását kértem a feltételezett felelős személy megnevezésével” – nyomatékosít.

Mint folytatja: „Nem értek egyet azokkal a lelki zsarolásokkal, melyek szerint »magyar a magyart nem jelenti fel román hatóságnál«. Én egy felderített visszaélést, korrupció-gyanús ügyet nem tudok máshol orvosolni, mint a román hatóságoknál, ameddig Romániában élünk. Nem gondolom, hogy a nemzeti hovatartozása, a magyarsága bárkit is feljogosít arra, hogy kétes, gyanús ügyeket, vagy bűncselekményeket nézzünk el neki. Bár politikai csatározásokhoz – elismerem – jól jön egy-egy ilyen téma az ellenfeleimnek, főleg akkor, ha hatásvadász módon ki tudnak ragadni a teljes anyagból pár sort és azt teljes igazságként próbálják elhitetni a közvéleménnyel” – írja a szövegben.

Zárásként kifejti:

azzal a hittel lépett be az MPP-be, és több mint egy évtizede azzal a hittel teszi dolgát, hogy az egyenesség és a becsületesség útján haladva, tehet valamit a közösségünkért, a városunkért.

„Most is hiszem, hogy az MPP-ben sokkal több a tisztességes, becsületes, tenni akaró ember, mint a kulisszák mögött – felsőbb utasításra – puccsot tervezők és puccsot kivitelezők. A hétfői állítólagos leváltásomat teljesen törvénytelennek tartom” – szögezi le Gálfi Árpád. Summázásként megjegyzi: továbbra is teszi a dolgát polgármesterként,

halad az úton, amiről „semmilyen mézes madzaggal” nem tudták eddig eltántorítani, és hogy nem fogja szó nélkül hagyni a hétfői „bohózatot”.