Fogyókúrázók miatt nem jutnak hozzá a felírt gyógyszerhez a cukorbetegek

Több alkalommal is belső, szakmai közleményt küldött az Országos Gyógyszerügynökségnek egy cukorbetegek kezelésére használt gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét birtokló gyógyszerforgalmazó vállalat, hogy a gyógyszerkészlet növelése ellenére a vártnál nagyobb kereslet az orvosság hiányát eredményezte, és továbbra is bizonytalan, hogy a kínálat mikor fogja teljes mértékben kielégíteni a jelenlegi keresletet.

– hívja fel a figyelmet az Ozempic nevű gyógyszer forgalmazója.

Mi okozza a gyógyszerhiányt?

A testtömeg-szabályozás valójában fogyókúrás célra történő felhasználást jelent, ez okozza a gyógyszerhiányt, ami jelenleg is fennáll – erősítette meg megkeresésünkre Melles Melinda, a Hargita Megyei Gyógyszerész-kollégium elnöke, aki gyógyszertárt is működtet. Nála is szerettek volna már vásárolni az említett gyógyszerből olyanok, akik fogyásra szerették volna használni, illetve volt egy másik, cukorbetegek kezelésére használt gyógyszer, ami szintén keresett volt. Mindkettő vényköteles, a cukorbetegek számára ártámogatott gyógyszer, de olyanok is keresték, akiknek nem volt receptje és pénzért szerették volna megvásárolni, őket természetesen nem szolgálták ki – mondta a gyógyszerészkamara elnöke, megjegyezve, azt nem tudja, hogy máshol sikerrel jártak-e, vagy valahogyan tudnak-e receptet szerezni egyesek, akik fogyásra használnák a készítményeket.