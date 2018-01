Fizetnie kellett a közérdekű adatok fénymásolásáért az önkormányzati képviselőnek

Hermann Mark Christian • Fotó: Boda L. Gergely/archív

Hermann Mark Christian tanácsos több közigazgatási pert indított a marosvásárhelyi városháza ellen, mivel a szakosztályok nem voltak hajlandóak egyszerű kérésre kiadni az amúgy közérdekű adatokat. Több pert is megnyert már a bíróságon, így többek között kiadták, hogy mennyi pénzt költött a hivatal a tavalyi nőnapi koncertekre, s így derült ki, hogy Andra a 40 perces fellépésért 47 ezer lejt kapott.

Hétfőn az önkormányzati képviselő felháborodva panaszolta, hogy

HIRDETÉS

a bírósági döntések nyomán kiadott iratok fénymásolásáért 126 lejt számláztak ki a nevére.

Megtudtuk, hogy a kérvényeket a közérdekű adatokhoz való hozzáférést biztosító 544-es törvény alapján, valamint a tanácsosok jogait szabályozó, s a választott képviselőnek többletjogokat biztosító rendelkezések alapján kérte ki. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a helyi tanácsosoknak, a megfelelő döntés meghozatal érdekében minden szükséges adatot a rendelkezésére kell bocsátani, vagyis még több információhoz is juthat, mint egy átlagos városlakó.

A kiszámlázott összeget kifizettem, hogy nyoma legyen ennek, s számon kértem a szakosztály illetékeseit, hogy miért is számlázták ki nekem a fénymásolási díjat, amikor helyi tanácsos vagyok, s jogom van díjmentesen hozzájutni a közérdekű adatokhoz. A válasz az volt, hogy tanácsosként igen, de az adatigényléseken az 544-es törvény alapján is kértem, s így fénymásolási díjat számíthattak fel. Úgy érzem, hogy csúfot űznek belőlem és munkámból, s közigazgatási panaszt nyújtottam be és kértem, hogy indítsanak fegyelmi eljárást a szakosztály vezetője ellen. Ha kell büntetőjogi feljelentést is teszek

– mondta határozottan a tanácsos, aki megkérdezte az érintett szakosztályon dolgozóktól, hogy van-e még olyan tanácsos, akinek fénymásolási számlát nyújtottak be. Választ kérdésére azonban nem kapott. Hermann Mark Christian szerint amikor a városi tanácsosok évzáró vacsorája, amelyre a 23-ból 20 önkormányzati képviselő kapott meghívást (a három POL-os tanácsos nem), 6700 lejbe került, akkor nem hiszi, hogy a hivatalnak fénymásolási díjat kell kérnie a választott képviselőktől.