Felújításra szorul a mikházi Csűrszínház székely kapuja

Tizennégy évvel ezelőtt állították fel a székely kaput Mikházán a Csűrszínháznak helyet adó telek bejáratához. Azóta a tetején lévő zsindely elkorhadt, a pác megkopott, de a kerítésre is ráfér egy alapos felújítás. Ezért gyűjtésbe fogott a Csűrszínház Egyesület és baráti köre, hogy tavasszal felújíthassák a kaput és a kerítést.

• Fotó: Rab Zoltán

Szélyes Ferenc, a Csűrszínház Egyesület elnöke a Székelyhonnak elmondta: ahhoz, hogy ne romoljon tovább a székely kapu állapota, idén szükséges elvégezni a felújítást. Ahogy lapunknak elárulta, igazából nem is terveztek gyűjtést szervezni, hanem Székely-Szabó Zoltán Széllyes Sándorról írt könyvét újranyomtatták és annak az eladásából begyűlt pénz akarták arra fordítani. De a magyar kultúra napján

ha jóval kisebb közönséggel is, de megszervezik a Mikházi Csűrszínházi Napokat a nyáron.

Időközben, még tavasszal szeretnék a tavaly tervezett és a világjárvány miatt meghiúsult gyümölcsfaültetést megtartani. A magyarországi Tündérkert mozgalomhoz kapcsolódva, Mikházán is olyan őshonos gyümölcsfákat szeretnének elültetni, ami erre a vidékre volt jellemző. A gyümölcsfákat (100–120 darabot) Illyefalváról szerzik be egy helyi termelőtől. Lesz pónyik-, batul, jonatán- és bőralma, valamint kétféle szilva- és kétféle körtefa.

Ha nem is szervezünk látványos eseményt, de szűkebb körben, márciusban mindenképp megvalósítjuk ezt a tervünket

– ismertette az elképzelését Szélyes.

Tavaly a járvány miatt a Csűrszínházi Napok is elmaradtak, ahogy a többi, Mikházára tervezett esemény is (színházi előadások, kiállítások, népművészeti rendezvények). Csupán a Maros Megyei Múzeum vállalta a Római fesztivál megszervezését, de az is félnapos programmá zsugorodott – idézte fel Szélyes a 2020-as évet, hozzátéve, hogy az idei műsor 70–80 százalékban összeállt már, természetesen még korai lenne ismertetni azt, hiszen sok függ a járvány alakulásától.