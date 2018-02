Felszámolhatják a közpénzből finanszírozott médiavállalkozást, azonban nem tudni, hogy ki fizeti meg a kárt

Amennyiben a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő-testület is rábólint, felszámolják az előző városvezetés által megalapított és közpénzből finanszírozott Udvarhelyi Média Kft.-t. A médiavállalkozás 2016-ban vált fizetésképtelenné, akkor fel is függesztették a tevékenységét. A cég felszámolásán túl azonban a jelenlegi városvezetésnek be kell majd hajtania azt a mintegy 600 ezer lejes kárt, amely a várost érte.