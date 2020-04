Felkészülten várják a szülni készülő kismamákat a csíkszeredai kórházban

Bár megkétszereződött a páciensek száma Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán, továbbra is felkészülve várják a kismamákat a járványügyi helyzetre való tekintettel, a szükséges óvintézkedések mellett – tájékoztat az intézmény sajtóosztálya.

A csíkszeredai kórház újszülött- és nőgyógyászati osztályán. Felkészülten várják a betegeket. Archív • Fotó: Gábos Albin

Mint a szerkesztőségünknek elküldött közleményben írják, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szeretettel és felkészülve várja a kismamákat, amint arról már a korábbi tájékoztatásuk alapján mi is megírtuk,

a járványügyi helyzetre való tekintettel Udvarhely környékéről és Kovászna megyéből is.

„A kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán az elmúlt időszakban már megkétszereződött a páciensek száma. Az osztály személyzete ezen körülmények és

a megszigorodott biztonsági előírások közepette is igyekszik mindenkit ellátni és a körülményekhez képest nyugodt és háborítatlan szülést biztosítani a kismamák számára.

Ugyanakkor a várandósok tájékoztatására is figyelmet fordítunk, korábban már többször is közöltük, hogyan fogadjuk a szülni érkező nőket, milyen biztonsági eljárásokat alkalmazunk az anyák és gyermekeiek, illetve a személyzet védelme érdekében. Arról is tájékoztattuk a nagyközönséget, hogy a tünetmentes várandósok, illetve koronavírus-gyanús asszonyok szülését milyen más-más protokoll szerint kísérjük” – olvasható a közleményben.

Hozzáteszik: a Csíki Anyák Egyesülete által a kórházhoz eljuttatott kérdéseket megválaszolták – még a cikk online megjelenése előtt – és azokat, amelyekről úgy gondolták, hogy sokakat érintenek, közzé is tették április 17-én a kórház weboldalán, amelyen már több hete működik az Útmutató várandósoknak link, hasznos tudnivalókkal.

„Vannak döntések, előírások, protokollok, amelyekhez a kórháznak a jelenlegi helyzetben alkalmazkodnia kell. Ezekhez tartjuk magunkat, mert a biztonságot szavatolják, úgy a személyzet, mint a szülő nők és gyermekeik számára.

Megértjük a várandósok aggodalmát, ezért tájékoztatjuk őket mindarról, ami ebben a helyzetben hiteles. Úgy gondoljuk, most a szakemberek válaszai a legfontosabbak a várandósok számára, egyértelmű, szakszerű válaszokra van szükség. Szakmai procedúrákat érintő kérdésekről is ők kell tájékoztassák és tájékoztatják az érintetteket.

Bizonytalanságot kelt és veszélyes, ha valaki szakszerűtlenül tájékoztatja a várandósokat az őket érintő kérdésekről” – áll a tájékoztatásban.

Éppen ezért kérik a kismamákat, olvassák át figyelmesen a kórház honlapján szereplő tájékoztatókat és ha még vannak kérdéseik, akkor azokra készséggel válaszolnak a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán a 0372-661 121-es telefonszámon.