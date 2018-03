Felavatták Kézdivásárhelyen az ország legkorszerűbb fedett korcsolyapályáját

Két hónappal az átadás után hivatalosan is felavatták Románia legkorszerűbben felszerelt műjégpályáját Kézdivásárhelyen.

• Fotó: Tofán Levente

Az 5 millió eurós létesítményt már tavaly december 21-én birtokba vették a helyiek, a mostani kétnapos, hivatalos avatóünnepségen jégkorong- és műkorcsolya bemutatót, barátságos hokimérkőzést, koncertet és jégdiszkót is szerveztek.

A lelátó 550 férőhelyes, a játéktér felülete 1745 négyzetméter. A műjégpálya 5220 négyzetméteres, háromszintes létesítmény, korszerű öltözőket, orvosi rendelőt, étkezdét, raktárhelyiségeket, valamint konferenciatermet is kialakítottak benne.

A pálya a Román Jégkorongszövetség előírásai alapján készült, nemzetközi mérkőzések rendezésére is alkalmas.

Köszöntőbeszédében Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke az összefogás erejét emelte ki. Hangsúlyozta, a jó ötlet mellé erőteljes civil összefogás, helyi és megyei önkormányzati támogatás, politikai és anyagi hozzájárulás társult. Az eseményen jelen volt az RMDSZ országos elnöke, Kelemen Hunor is, aki megjegyezte: „Nem lesz mindenkiből profi hokis és műkorcsolyázó. De azt gondolom, aki megtanult korcsolyázni és a jégen állni, az az életben is meg tud állni két lábon.” Rámutatott, hogy a csíkkarcfalvi és a brassói után a kézdivásárhelyi műjégpálya a harmadik az országban, amelyet a román kormány támogatásával fejezhetnek be.

A következő időszakban a gyergyószentmiklósi, majd a marosvásárhelyi műjégpálya befejezése következik, Kelemen reményei szerint szintén az Országos Beruházási Társaság (CNI) támogatásával.

„Az általunk elképzelt programban 10 ezer gyermek korcsolyázik jelenleg, de további terveink vannak” – összegzett az RMDSZ elnöke.