Felaprózott lépések

A romániai magyarság legerősebb pártjának, az RMDSZ-nek elmúlt évtizedét nagyban meghatározta az a kérdés, hogy

az éppen soron következő törvényhozási vagy EP-választásokon képes lesz-e megugrani a bejutáshoz megszabott küszöböt, vagy a rendszerváltozás óta először kiesik a parlamentből, ami beláthatatlan következményekkel járna.

Ahhoz, hogy mindez ne történhessen meg, erős egyéniségekre, karizmatikus figurákra volt és van szükség, és nyilván olyan ügyekre, a több mint egymilliós kisebbség jövőjét meghatározó feladatokra, amelyek mögé – akár pártállástól függetlenül – fel lehet sorakozni.

Ilyen ügy volt Románia európai uniós csatlakozása utáni első EP-választás, amikor rendkívüli módon, már-már erőn felül teljesítve, a magyarság három képviselőt juttatott az Európai Parlamentbe. Ezt követte a kettős állampolgárság megadását belengő eufória, amikor

mindenki úgy érezte, határon túli magyarnak lenni jó.

Emlékezhetünk azokra a fényképekre, amelyeken a friss állampolgárok büszkén mutatták az eskütételek alkalmával kapott dossziét, benne az igazoló dokumentummal. Az is löketet adott a magyarságnak, hogy immár kettős állampolgárként szavazhatott a magyarországi országgyűlési választásokon.

Az időközi boldogságérzeten túl azonban kopni kezdett a romániai magyar összetartozás érzése, hiszen a fentebb említett nagy célok és megvalósítások mellett a hétköznapokban biza-biza gyűltek a kisebb-nagyobb kudarcok. Napi szinten kapta a pofonokat a közösség. A teljesség igénye nélkül:

bíróságok döntöttek nyelvi ügyekben, hogy például a községháza vagy városháza miért is nem polgármesteri hivatal;

magyar politikusokat, közéleti szereplőket is utolért az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (a DNA);

összehangolt műveletek irányultak a visszaszolgáltatások megtorpedózására.

Majd a Beke-ügy világosan megmutatta, hogy

az állami paranoia mekkorát tud ütni piszlicsáré elszólások és petárdák otthoni birtoklása miatt.

Ezekre az eseményekre a romániai magyar politikai pártoknak a dörgedelmes kijelentéseken túl nem nagyon volt válaszuk, ehhez pedig hozzáadódik, hogy az egyébként is kiöregedő szavazóbázist képtelenek voltak újakkal, fiatalokkal pótolni. A rozsda tehát lassan, de biztosan mardosta a karosszériát.

Az igazi mélypontot azonban kétségtelenül Úzvölgye hozta el, ez az eset pedig már világosan jelezte, hogy a romániai magyarság rendkívül sérülékennyé vált. Amikor már azt hittük, hogy nem, hát bizonyossá vált, hogy de igen:

a kivándorlás és az elöregedés miatt egyre fogyatkozó kisebbséggel gyakorlatilag bármit megtehet az állam.

A világháborús magyar katonai temetőben tavaly áprilisban sebtében felállított román keresztek látványa elsőre még akkora dühöt váltott ki a magyarság körében, hogy az elegendő volt arra, hogy az épp soron következő, májusi európai parlamenti választáson összehozza az RMDSZ számára a bejutási küszöböt, ám

az azóta eltelt egy esztendő teljes letargiába sodorta a közösséget.

Elfoglalták az úzvölgyi sírkertet, ünnepeltek a románok A fokozott hatósági jelenlét ellenére a feldühödött románok kitörték az úzvölgyi temető kapuját és beözönlöttek a sírkertbe, kitépték a mogyorófa kereszteket és elfoglalták a temetőt. A fokozott hatósági jelenlét ellenére a feldühödött románok kitörték az úzvölgyi temető kapuját és beözönlöttek a sírkertbe, kitépték a mogyorófa kereszteket és elfoglalták a temetőt.

És akárhogy is kerülgetjük, ismét le kell írnunk: Úzvölgye másként is alakulhatott volna, ha Hargita Megye Tanácsa és Csíkszentmárton Polgármesteri Hivatala (bármennyire is elhatárolódik a két intézmény vezetője és kikéri magának) időben lép, és világgá kürtöli:

a temetőben valakik ötven gödröt ástak, ahová minden bizonnyal valamit építeni fognak – minden törvényes alapot mellőzve.

Az említett tanácselnök és polgármester ereje elégtelen volt, hogy érdemben tegyen bármit is az ellen, ami aztán végül bekövetkezett. Sőt mindaddig hallgattak az ügyről, ameddig ki nem szivárgott.

Az azóta eltelt esztendő folyamatos magyarázkodásokba, elterelésekbe, mentegetőzésekbe kényszerítette az érintetteket, akik mondjanak bármit is, egy dolog világos kell legyen: az ötven román kereszt és az emlékmű már nem fog eltűnni az úzvölgyi temetőből.

Az ügy mindenkit megtépázott: a politikai pártokat, a magyar intézményeket, a székelységet, az egész magyarságot. És ez még nem elég:

nemrég kiderült az is, hogy Hargita megye elvesztette a felbecsülhetetlen értékű turisztikai látványosságot, a Békás-szorost is, így hétszáz hektárral lett kevesebb Hargita megye közigazgatási területe.

Ide vezetett az elmúlt évek kislépéses politikája, a hozzánemértés, a felesleges aktatologatás, a szakmaiatlanság.

Mit tehet ilyen helyzetben egy képviselet? Két megoldás közül választhat: egyrészt nyalogatja sebeit, a múlton nosztalgiázik, és hagyja, hogy minden maradjon úgy ahogy eddig is volt. Vagy akár dönthet úgy is, hogy gyorsan levonja a következtetéseket és azonnal változtat: az elkopott vezetőket lecseréli és az új arcok számára fontos közfeladatokat jelöl ki.

A romániai magyarság legerősebb szervezete, az RMDSZ csúcsvezetése csütörtökön az előbbi mellett döntött.