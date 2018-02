Ezért nem világítják ki a drágább területnek számító garázsvárost

A rendezetlen urbanisztikai helyzet miatt törvényesen nem lehet javítani az infrastruktúrán • Fotó: Barabás Ákos

Egyebek mellett az idéntől mintegy ötven százalékkal megemelt területbérekre, a közvilágítás, illetve kanalizálás hiányára panaszkodtak lapunknak a Bethlen-negyed garázsvárosként ismert területének garázstulajdonosai. Azt sem értették, hogy az új szerződés szerint az általában húsz négyzetméteres garázsuk után miért kell huszonöt négyzetméterre fizetniük területbért, ugyanakkor ez a városrész miért került drágább besorolásba. A garázstulajdonosok egy része február elején panaszlevelet nyújtott be a városházán.

Egyelőre lehetetlen közművesíteni

Idén jelentősen csökkent a székelyudvarhelyi önkormányzat bevétele a kormány döntéseinek következtében. „Mint minden családban vagy vállalkozásban, ha nagymértékű bevételkiesés következik be, meg kell keresni azokat a forrásokat, amelyekkel némiképp pótolhatók a veszteségek. A város a továbbiakban is magas szinten biztosítani fogja szolgáltatásait, ugyanakkor számos fejlesztést is szeretne megvalósítani, amihez

bevételekre van szükség”

– közölte csütörtökön a polgármesteri hivatal sajtóosztálya szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében.

Míg a székelyföldi városok többségében idén megnövelték a helyi adókat, a székelyudvarhelyi önkormányzat úgy döntött, hogy

adóemelés helyett megpróbál minél hatékonyabb gazdálkodást megvalósítani,

így például a városi piacok, a sportbázisok, a hivatal, valamint a város vagyonával való gazdálkodás terén. Ezen lépések egyike a garázsok alatti területek bérleti díjának emelése is, mivel számos visszajelzés alapján

a garázsok jelentős részét a tulajdonosok nem rendeltetésszerűen használják,

így terhelik az egyébként is súlyos parkolási gondokat. A polgármesteri hivatal 2004-ben felkért egy helyi céget a garázsok területeinek pontos felmérésére, így a jelenlegi beépített felületek egy szakirányú cég felmérései alapján kerültek nyilvántartásba. Az Általános Városrendezési Terv (PUG), amelyet hosszú idő után múlt év végén fogadott el a városi tanács, több telket, földterületet érintett, amelyek az előző évekhez képest más besorolásba kerültek. Így a szerdai írásunkban szereplő Bara Márton garázsa a B kategóriába sorolható, és bérleti díj fizetésére köteles, melynek értékét a 2017/248-as számú tanácshatározat négyzetméterenként 16,14 lejben határozta meg.

A panaszosok által nehezményezett kültéri világítás és kanalizálás hiányára az urbanisztikailag rendezetlen helyzet a magyarázat,

hisz ilyen körülmények között lehetetlen törvényes úton beruházásokat eszközölni, akár világítás, akár kanalizálás vagy egyéb kivitelezés területén – közölte a hivatal. Ami a lakók által benyújtott panaszlevelet illeti, arra a vagyongazdálkodási osztály a törvény által előírt határidőn belül válaszolni fog – ígérik.