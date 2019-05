Ezek a pápalátogatást megelőző legfontosabb tudnivalók

Javában zajlanak az előkészületek Csíksomlyón. Történelmi esemény helyszíne lesz • Fotó: Gábos Albin

Közzétették a pápai szentmise menetét ismertető zarándokfüzetet a pontifex.ro portálon. Ezeket nyomtatásban is kezükbe vehetik majd a Csíksomlyóra érkező zarándokok a nyeregben lévő információs pontoknál. Az ingyenes kiadványt 50 ezer példányban nyomtatták ki, de online is letölthető.

A székelyföldi látogatásról

Ferenc pápa szombaton délelőtt helikopterrel utazik Csíkszeredába.

A csíksomlyói nyeregbe (történelmi nevén Salvator dombra) 11.15-perckor érkezik, az általa celebrált liturgia 11.30-kor kezdődik.

Délután szintén helikopterrel megy Jászvásárra, majd vasárnap Balázsfalvára utazik, ezt követően a szebeni repülőtérről indul vissza Rómába.

A csíkszeredai templomok már pénteken 19 órától szentmisével várják a zarándokokat, és az éjszaka folyamán is nyitva állnak, várva a megpihenni, felfrissülni vágyó zarándokokat. Bodó Márta sajtófelelős azt javasolja a szervezők nevében a zarándokoknak, hogy

ha tehetik, minél korábban induljanak el szombaton a csíksomlyói nyeregbe, ahol a sárga szektorokhoz (gyakorlatilag a nyeregben kijelölt 9 övezetről van szó) a kapukat már hajnali négykor megnyitják.

A romániaiaknak üzent Ferenc pápa a hétvégi látogatása előtt Közétek jövök, hogy járjunk együtt – üzente a romániaiaknak Ferenc pápa abban a videoüzenetben, amelyet kedd este tettek közzé a Vatican News (Vatikáni Hírek) YouTube-csatornán. A szentatya szép és vendégszerető országnak nevezte Romániát és megköszönte a meghívást.

Azt is megtudtuk, hogy ezeknél a kapuknál a reptéri beléptetéshez hasonló módon átvilágítják majd a csomagokat. Mint korábban is írtuk, többek között szúró-vágó eszközöket, sampont, sprayt, nem lehet vinni. Viszont engedélyezett például az ivóvíz (de csak műanyag palackban), az élelem, a gyógyszer, a tábori szék, a sétapálca, a zászló és az esőernyő is, utóbbiból azonban csak a kisebb, a kézi változat. Amennyiben a kapuknál elkoboznak tárgyakat, azokat majd a Jakab Antal Tanulmányi Házban vehetik át az érintettek. Egyébként bármilyen segítségre van szükség, ott lesz számos önkéntes, akikhez bátran lehet fordulni. Azt is jó tudni, hogy

kilenc ponton állnak majd készenlétben a mentősök ezen a napon.

Több nyelven elérhető

11.30-kor kezdődik Ferenc pápa által celebrált liturgia.

Várhatóan a szentmisét megelőzően jár majd körbe pápamobilján, hogy üdvözölje a híveket.

A liturgia után 14 órától Népemért vállalom című, Márton Áron tiszteletére írt zenemű bemutatása következik. 16.10-kor A római katolikus egyházfő elhagyja Csíksomlyót. A programról bővebben a pontifex.ro oldalon lehet olvasni, de ugyanitt letölthető a zarándokfüzet, amelyben a szentmise menete követhető magyar és román nyelven, tekintve, hogy a liturgia egyes részei latinul hangzanak majd el.

A Vatikán honlapján megjelent a csíksomlyói mise részeit és szövegeit tartalmazó liturgikus könyv szerint

a szertartás latin és magyar nyelven zajlik.

A fohászok közül az első kettő magyar nyelven hangzik el, az elsőben a pápáért és a papságért, a másodikban a politikai vezetőkért imádkoznak annak érdekében, hogy segítsék az állampolgárok méltóságának védelmét, valamint támogassák a családokat. A harmadik és negyedik fohász román nyelven a papi hivatásért és a keresztényekért szól, az utolsó fohász pedig németül a halottakért. Fontos tudni, hogy

Ferenc pápa olasz nyelven prédikál, amelyet román és magyar nyelvre is vele párhuzamosan lefordítanak a tolmácsok.

Ugyanakkor a szentmisét a Mária Rádió frekvenciáján is lehet majd követni, magyar nyelven a 89,7 Mhz-es frekvencián, valamint román nyelven a 90,04 Mhz-es frekvencián.