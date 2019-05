Gyakorlati tudnivalók: mit vihetünk magunkkal Ferenc pápa csíksomlyói látogatására?

Térképünkön böngészhető, hogy hol találhatók a zarándokok szektorai, ahová besorolták őket • Infografika: Tóth Szilárd

Ferenc pápa romániai látogatása során a biztonsági intézkedéseket az a minisztériumok közötti biztonsági bizottság látja majd el, amely a védelmi minisztérium (MapN), a belügyminisztérium (MAI), a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE), a Speciális Távközlési Szolgálat (STS) és a román kormányőrség (SPP) egységeiből áll. A bizottság frissen kiadott közleményében olyan ajánlásokat közölt a zarándokok számára, amelyek betartásával civilizáltan, szabálysértés és rendbontás nélkül bonyolódhat le a nagy tömegeket vonzó történelmi esemény.

A biztonsági bizottság ismét emlékeztetett, hogy a Hármashalom oltár előtti részen kialakított szektorokat csak a biztonsági kapukon keresztül lehet megközelíteni, ezért

ajánlott minél korábban a helyszínre érkezni a zsúfoltság elkerülése érdekében.

Emellett azt is közölték, melyek azok az eszközök, amelyeket a zarándokoknak tilos magukkal vinniük, ha át akarnak jutni a biztonsági ellenőrzésen. A teljesen nyilvánvaló elemek mellett, mint a – bármilyen nemű – fegyverek (ide tartozik a bicska is), a gyúlékony, robbanékony anyagok, az irritáló vagy bénító hatású szerek mellett tilos az alkoholos italok, a fából, fémből vagy egyéb anyagból készült botok, az üvegtartályok, illetve az olyan fény és/vagy hangjelzést kibocsájtó tárgyak birtoklása is, amelyek zavarhatják az esemény zökkenőmentes lebonyolítását. Emellett azt is ajánlják, hogy

nagy csomagokat és házi kedvenceket se vigyenek magukkal a nyeregbe látogatók.

A romkat.ro egyházi portálon minap közzétett információkból továbbá a tiltólista mellett az is kiderül, hogy mit szabad magukkal vinniük a zarándokoknak. Engedélyezett például az ivóvíz (de csak műanyag palackban), az élelem, a gyógyszer, a tábori szék, a sétapálca, a zászló és az ernyő is, utóbbiból azonban csak a kisebb, kézi változat.

A 13–14 biztonsági kapun történő átjutás részletei mellett egyéb gyakorlati tudnivalókat is megosztottak a katolikus portálon a csíksomlyói látogatással kapcsolatosan. Emlékeztettek, hogy az elmúlt napokban a csoportosan vagy egyénileg regisztráltak is kézhez kapták belépőjegyüket (amelyeket magukkal kell vinniük az eseményre), amelyek által az is kiderült, hogy a zarándokok melyik szektorba lettek besorolva.