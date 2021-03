Exportra kerül a Hargita megyében nevelt bárányok jó része, mert többet adnak érte külföldön

Noha a Hargita megyei juhtenyésztő gazdák által értékesített állatok jó része is az arab térségbe kerül, ilyen állatszállítmányokat nem érint a Szuezi-csatornán kialakult hajózási válság. A jó áron történő külföldi felvásárlás és a munkaerőhiány miatt azonban idén is kevés bárányt értékesítenek helyben húsvét előtt.

– magyarázta lapunknak Balló István, a Hargita Megyei Juhtenyésztők Egyesületének az elnöke, aki szerint ennélfogva a hajózási válság nem érintette ezeket az állatszállítmányokat. Ebben az időszakban az arab országok részéről nincs is nagy kereslet a bárányok iránt,

Évente három felvásárlási időszak van, most, húsvét előtt kezdődött el az első. Vittek el már Hargita megyéből is, de egyelőre hizlaldába kerültek, mert kis súlyú az állomány

A természeti adottságok miatt Hargita megye az országos élvonalba tartozik a juhtenyésztés tekintetében, de a természetes körülmények között itt nevelt állatokra külföldön – Görögországban, Olaszországban, az Arab-félszigeten – is nagy a kereslet.

Kevés bárányt értékesítenek

A külföldi kereslet, illetve a munkaerőhiány miatt idén is kevés bárányt értékesítenek a helyi piacokon a Hargita megyei juhtenyésztő gazdák a húsvét előtti időszakban. Amint azt Bándi Zoltán elmondta:

nincs aki fejje a juhokat, ezért a juhtartók a bárányokat inkább csak nyár derekán, ősszel adják el.

Becslése szerint most, a húsvéti időszakban legfeljebb a bárányállomány 20-25 százalékát vágják le, mintegy fele-fele arányban háztáji körülmények között, illetve vágópontokon. Már nem szívesen vágják le a bárányokat ebben az időszakban a tenyésztők, inkább később értékesítik azokat – erősítette meg Balló István is –, és ennek a főbb okai közt van az is, hogy külföldre drágábban lehet eladni.

Idén egyébként jó ára van a helyi bárányhúsnak, élősúlyban 14 lej a kilónkénti átlagára, levágva, konyhakészen pedig 28-30 lejbe kerül

– tájékoztatott Bándi Zoltán.