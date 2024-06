Évadtervezés épületfelújítás árnyékában

Évadzáró sajtótájékoztatót tartott a Tomcsa Sándor Színháznál Nagy Pál színházigazgató és Barabás Árpád művészeti igazgató. Az elmúlt évad kiértékelése, illetve a következő évad darabjainak rövid bemutatása után szó esett a székelyhudvarhelyi művelődési ház tervezett felújításáról is, ami igencsak megnehezíti az épületben működő három intézmény hosszú távú tervezését.

Elégedettséggel nyugtázta Nagy Pál színházigazgató, hogy kiemelt évadot zárt a Tomcsa Sándor Színház, majd rávilágított, igyekeznek minél jobban beszőni a színházat a város életébe, hogy bármi történjen is az országban, a színház léte biztosítva legyen. Mint mondta, ennek a legfontosabb eleme, hogy olyan előadásokat vigyenek színre, amelyek a nézőknek is elnyerik a tetszését, és szakmai szempontból is fel tudják hívni magukra a figyelmet – úgy érzi, ez sikerült.

Hozzá csatlakozva Barabás Árpád, a színház művészeti igazgatója elmondta, úgy véli, az udvarhelyi repertoárszínház, ami azt jelenti, hogy