Először tagadják, aztán beismerik

Meglehetősen elrettentő a bírság mértéke az illegális szemetelés miatt: természetes, azaz magánszemélyeknek is legkevesebb 10 ezer lejébe kerül ez a tett, cégeknek pedig 50 ezer lej az alsó határ. Ezért a szabályszegésért Csíkszeredában az utóbbi időben huszonkét esetben büntetett a helyi rendőrség.

Továbbá két ügy jelenleg folyamatban van. Ugyan a törvény lehetőséget ad arra, hogy 15 napon belül csak a bírság felét kelljen kifizetni, de így is jelentős az összeg.

Az illegális szemétlerakás szempontjából az eddigi lakossági bejelentések, illetve a helyi rendőrök felfedezései alapján a legproblémásabb helyszíneknek Csíksomlyó, Szécseny, Csiba, Taploca, Suta, a Harom utca övezetei bizonyultak, illetve a sörgyár mögötti részen is találtak kidobott hulladékokat.

Tőle tudjuk, hogy több módszert is bevetnek az elkövetők azonosítására, ami legtöbbször sikerül is. Eleinte tagadják a történeteket, de végül aztán elismerik tettüket.

– magyarázta az igazgató. Hozzátette, akik megjárták, azoknak jó lecke volt, hogy ne a zöldövezetekbe hordják például a lakásfelújításból származó törmelékeket. „Ugyanakkor az emberek is gyakrabban jelzik felénk, ha találnak illegális szemétkupacokat, mi az ilyen eseteket mind megvizsgáljuk, ha szükséges, a nehezen megközelíthető helyekre is el tudunk jutni” – jegyezte meg. A helyi rendőrség továbbra is várja a lakók észrevételeit, bejelentéseit.