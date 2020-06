Elkezdték az árvízkárok felmérését és összesítését

Szakértői kárfelmérő bizottságot hozott létre a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal, hogy megállapítsák az elmúlt napokban megyeszerte kialakult áradások pusztításának a mértékét. A kárfelmérési listán már 26 település szerepel, de a lajstrom még nem teljes. Az elmúlt napokban Marosszéken is minden napra jutott áradás, a kárösszesítést még nem végezték el az érintett településeken.

Több mint egy hete egy nap sem telt el áradások nélkül Hargita megyében • Fotó: Erdély Bálint Előd

Kápolnáson még több a kár: 11 pallót és hidat, 2 községi ingatlant, 70 lakóházat és 146 melléképületet érintett az áradás, utóbbiak közül 16 nem csak elázott, hanem sérült is, továbbá 0,8 kilométeres szakaszon egy községi, 11 kilométeres szakaszon pedig egy erdei útban keletkeztek károk. A községközpontban 4,5 kilométernyi utcát öntött el az ár, a település határában pedig 27 hektárnyi legelőt és kaszálót.

Bővül a lista

Az elmúlt hét elejétől kezdődően gyakorlatilag minden nap történtek áradások a megyében, de a múlt szerdától feljegyzett károk lajstroma még nem végleges. A jelenlegi adatok szerint június 10-11-én Salamás községben, Runkon és Kerekfenyőn keletkeztek károk községi utakban, 12-13-án pedig az Oklánd községhez tartozó Homoródkarácsonyfalván a megyei utat, utcákat és szántóföldeket öntött el víz. Aznap Homoródszentmárton községben is kiöntöttek a patakok, a községközpontban a Gyepes vize folyt be egy házba és árasztott el egy utcát. Lókodban a település nevét viselő patak mentén keletkezett áradás elöntött egy lakóházat, illetve megrongált egy utcát, egy községi utat és két pallót. Bágyban egy házba és egy utcába folyt be a víz.

Felsőboldogfalva község három falujában – Sándortelkén, Telekfalván és Ócfalván – okozott gondokat a zivatar pénteken és szombaton, az áradás összesen 27 lakóházat, 54 melléképületet, 2 hidat, 3 pallót, a községi út egy szakaszát, a tejcsarnokot és 5 kutat érintett.

Oroszhegy község esetében viszonylag rövid a felsorolás az elmúlt hétvégi (június 13-15.) károk elsődleges jelentésében, de a község összes települése szerepel a listán. A lezúduló nagy mennyiségű víz három házban, három pallóban, a községi út 3 kilométeres szakaszán okozott károkat, Ülke és Székelyszenttamás között pedig földcsuszamlást, továbbá megsérült a község csatornahálózata is.

A Siménfalva községhez tartozó Tarcsafalván a vasárnapi esőzések következtében beszakadt a patakmeder, Tordátfalván egy lakóházat, egy utcát, egy kutat, három pallót és a községi út egy szakaszát érintette a lezúduló víz, Siménfalván pedig a 135-ös megyei út egy szakaszát.

Szintén a vasárnapi esőzés okozott gondokat a Kányád községhez tartozó Abránfalván, Miklósfalván és Homoródszentlászlón: három községi utat, a 133-as megyei utat, 2-2 hidat és pallót, egy lakóházat és egy kutat is érintett az áradás.