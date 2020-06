Újabb árvizek Udvarhelyszéken, kiöntött a Nagy-Küküllő Décsfalvánál

Újból elárasztotta a víz Telekfalvát és Sándortelkét, ugyanakkor Bögözben és Agyagfalván is problémák voltak hétfőn az esti órákban. A Nagy-Küküllő vízszintje folyamatosan nőtt, így az önkéntes tűzoltók erőfeszítései ellenére hamarosan átcsapott a Décsfalva határában lévő póthíd felett. Emiatt több órára le kellett zárni az átkelőt.

Összesen háromszor voltak áradások hétfőn Telekfalván és Sándortelkén, így ötödjére kellett helyreállítani a károkat – tudtuk meg Sándor József felsőboldogfalvi polgármestertől. Mint mondta, a legutóbbi alakalommal valamivel szerencsésebb volt a helyzet, hiszen a polgármesteri hivatalnak sikerült bérelni egy nagyobb teljesítményű munkagépet, amivel beavatkozhattak a veszélyesebb helyeken. Ennek köszönhetően nem jutott be a víz a háztartásokba aznap harmadjára is. Ettől függetlenül teljes árvízkészültségben van a község vezetősége, hiszen nem tudják, mire számíthatnak az elkövetkezőkben.

Elzárva a külvilágtól

Félelem és belenyugvás érződött a hétfőn este a patak partjára sereglő ócfalvi embereken, akik a Kányád felől jövő árhullámot várták.

Immár vigye, amit tud, ha megint kiönt a patak, hiszen úgysem tudunk semmit tenni

– mondta egyikük elkeseredve. Végül azonban nem történtek nagyobb problémák. Nem így azonban az Abránfalva fele vezető úton, ahol a megáradt patak átfolyt egy áteresz felett, illetve elárasztotta a mezőt lehetetlenné téve ezáltal a település megközelítését. György Sándor kányádi polgármester szerint hatalmas károkat okozott az ár a frissen újjáépített útban.

Oklánd községben is veszélyesnek tűnt a helyzet, de Cseke Miklós polgármestertől megtudtuk, hogy szerencsére végül nem történtek komolyabb problémák.

Megáradt a a folyó

Több helyszínen is szolgálatot teljesítettek hétfőn este a Bögözi Pagyvan Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, hiszen három házat is elöntött a víz Agyagfalván, valamint a községközponton átfolyó Kányád patak is megáradt – tudtuk meg Szigyártó János Attilától, a csapat vezetőjétől. Utóbbi helyszínen szerencsére végül nem keletkeztek nagyobb károk.