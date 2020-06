Jelentős károkat okozott az áradás több udvarhelyszéki községben

Több utánfutónyi követ hordott be a főútra péntek este a szapora eső a karácsonyfalvi templom mellett lévő utcából – számolt be lapunknak Cseke Miklós oklándi polgármester. Mint mondta:

a hordalékkal érkező víz eldugaszolta a sáncokat, ugyanakkor az udvarokra és néhány pincébe is behatolt.

A hivatal munkatársai és a helyiek még szombaton délelőtt is dolgoztak a károk elhárításán.

Gondok Felsőboldogfalva községben

Ócfalván, Telekfalván és Sándortelkén is problémákat okozott a hirtelen jött esőzés, ahol pincéket és házakat is elárasztott a víz – tudtuk meg Sándor József polgármestertől, aki hozzátette, hogy az utakban is keletkeztek károk. Mi Telekfalvára mentünk ki, ahol sártengerré változtak az utcák, ezt igyekeztek rendbe tenni a helyiek. Az utak járhatóvá tétele érdekében munkagépeket is be kellett vetni és az emberi erőre is szükség volt. Mindemellett megtudtuk, hogy

15-16 háztartásba hatolt be a víz a településen, ahová megannyi iszapot és egyéb hordalékot vitt magával.