Elkezdődik a felújítás Csíkszereda legrégebbi tömbháznegyedében – sok egyéb munkálat mellett

Idén a Szent Kereszt templomtól várhatóan a megyeházáig mindkét oldalon új útburkolat készül, parkolóhelyeket alakítanak ki, ezzel együtt a járdaszegélyeket is cserélik, illetve a járdákat is kijavítják, ahol szükséges – tudtuk meg. „Szeretnénk bár szakaszosan is, de teljes mértékben felújítani az utcát” – közölte az alpolgármester, aki szerint július végéig ez a munkálat is elkezdődik.

Szintén korábban beígért beavatkozás lesz a Zsögöd utcában, a zsögödi kultúrháztól a templom irányába, a bal oldalon a járdát és a vízelvezető sáncot építik meg egy szakaszon, amennyire a rendelkezésre álló költségkeret ezt lehetővé teszi.