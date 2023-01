Elhúzódó előkészületek után kezdődhet a gyimesbükki Rákóczi-vár újjáépítése

Még úgy sem volt egyszerű eljutni az ezeréves határon álló Rákóczi-vár újjáépítésének elkezdéséhez, hogy a szükséges pénzösszeg rendelkezésre áll. Elhúzódó közbeszerzési eljárás, óvások és fellebbezés is történt tavaly az ajánlattevő cégek részéről, de végül aláírták a kivitelezési szerződést.

Kiadták az építkezési engedélyt, beszerezték a szükséges szakhatósági jóváhagyásokat, és a területet is a beruházást irányító CNI rendelkezésére bocsátották.

Őrtoronynak épült

A várat Bethlen Gábor erdélyi fejedelem építtette 1626 körül őrtoronyként, az építményt a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc megerősíttette, akkor kapta ma is használt nevét. A vár hármas szerepet töltött be, egyrészt őrhely volt, másrészt vámszedőhelyként használták, 1710 után pedig vesztegzárként is.