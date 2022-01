Elhagyott épületbe kényszerült egy népes csíkszeredai család

A Petrikó család tagjai • Fotó: Veres Nándor

Az elhagyatott egyszintes épület kívülről is ugyanolyan leromlott állapotú, mint belülről.

„December végén jelezték a kollégáim, hogy beköltözött egy család a cégünk szomszédságában lévő épületbe. Sajnáljuk őket, fát is adtunk neki, hogy legyen, amit fűtsenek, ételt is adtunk a gyerekeknek, de ezek a körülmények nem megfelelők nekik, hiszen sem víz, sem villanyáram nincs a házban” – mondta Erős József, a román vasúttársaság csíkszeredai karbantartó egységének vezetője. Ő volt az, aki jelezte ezt az áldatlan állapotot a Székelyhonnak és a hatóságoknak.

Ugyanakkor nincs sem víz, sem villany az épületben, a vizet palackokban hordják egy közeli forrástól, fürdő hiányában pedig tálban mosakodnak. Hozzáfűzte, ennek ellenére több okból is maradnának itt, egyrészt azért, mert a gyermekeket a közeli utcából fel tudja venni az iskolabusz, anélkül, hogy messze kellene gyalogolniuk, ugyanakkor a szomszédos utcában laknak a rokonaik, ráadásul a munkahelye is nagyon közel van.

az élelem, ha szűkösen is, de kikerül, tüzelőfájuk van viszonylag kevés.

vacsorát is intéztek nekik, hogy a karácsony ne nélkülözésben teljen el.

Rövidtávon segítséget jelenthet nekik, ha tüzelőfához jutnának, illetve a gyermekeknek meleg ruházatra, zoknikra, lábbelikre volna szükségük. És jól fogna egy ágy vagy matrac is.

„Többszöri győzködés után sem volt hajlandó a család elköltözni a helyszínről, amelyet nyilatkozattal is megerősítettek. Ezzel a városháza lehetőségei kimerültek, viszont készítettünk egy helyszíni beszámolót, melyet elküldtünk a gyermekvédelemhez, hogy a szülők felelőtlen viselkedése miatt a gyerekek fejlődése és nevelése fokozottan veszélyeztetett” – mutatott rá az alpolgármester.

Nem megfelelő körülmények

Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője megkeresésünkre elmondta, tudnak a család nehéz életkörülményeiről, már hosszabb ideje követik a sorsukat.

Egy jelzés alapján karácsonykor a sürgősségi központjuk vezetője újra felkereste a családot. A helyszínen megállapította, hogy a gyermekek nincsenek közvetlen veszélyben, melegben vannak és van elegendő élelmük is.

Ugyanakkor felvették a kapcsolatot a csíkszeredai állomásfőnökkel, aki megerősítette, hogy megengedte a családnak, hogy a vasút régi épületében húzódjanak meg. „A munkatársunk élelmiszercsomaggal és édességekkel segített a családnak egy civil szervezet jóvoltából. A család sorsát azonban továbbra is követjük, ezen a héten is meglátogattuk, és erre kértük a csíkszeredai önkormányzatot is. A vonatkozó jogszabályok nagyon szigorúan szabályozzák, hogy mikor emelhetők ki a gyermekek a családi kötelékből, ehhez törvényszéki határozat szükséges, ezért

csak abban az esetben tud lépni a gyermekvédelem, ha a gyermekek veszélyeztetett helyzetbe kerülnek”

– magyarázta. Hozzátette, amennyiben bárki ilyet lát vagy tapasztal, azonnal értesítse a gyermekvédelmet vagy a hatóságokat.