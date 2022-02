Elgázoltak egy nőt Csíkszeredában

Könnyed és egészséges étel különleges szárnyassal

Könnyed, egészséges és egyszerűen összeállítható étellel készült Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki egy különleges saláta receptjét mutatja be olvasóinknak. A zöldségek mellett egy nem mindennapi hozzávalót is be kell szerezni a hentesektől.