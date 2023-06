Egyre népszerűbb Erdélyben is a napóra-készítés

„Ha felállítunk egy tárgyat egy felületre, akkor annak az árnyéka a Nap mozgását reprodukálja. Ha ezt a felületet, amire ráesik az árnyék, megvonalazzuk és beírjuk az óraszámokat, akkor meg is van a napóránk” – egyszerűsítette le a marosvásárhelyi Miholcsa Gyula fizikus – aki hobbiból számos napórát készített már –, hogy hogyan is működnek ezek a szerkezetek. A romániai köztévé magyar adásának munkatársaként hosszas kutatás után egy dokumentumfilm-sorozatot is forgatott a témában, amelyben bemutatta Erdély napóráit a nagyközönségnek, később pedig mindezt könyvben is összefoglalta. Erről korábban beszámolt a Liget portál.

korábban írtuk Időmérők a természetre hangolva A mechanikus és elektronikus órák előtt kizárólag a napórák segítségével lehetett pontosan megállapítani az időt. Miholcsa Gyula fizikus és televíziós operatőr ezeknek a különleges szerkezeteknek a szerelmese.

Minden templomtornyon lehetett napóra

„Évszázadokon keresztül a napórák szabták meg a faluközösségek életritmusát, azok mutatták, mikor kell templomba menni, mikor mennyi az idő. A napórákat jól látható helyre tették, a falu közepében levő templomtoronyra, vagy ha védőfal vette körül a templomot, akkor arra, mint például Csíkkarcfalván vagy Székelyderzsen” – magyarázta Miholcsa Gyula.