Egyfeszt: ne ülj otthon!

Ne ülj otthon – hangzik el a gyergyószéki összművészeti fesztivál himnuszában. A No Sugar zenekar zenéje nyitotta az Egyfeszt eseménysorát a hivatalos megnyitón, ezzel elindult a buli Gyergyóban.

Szombaton ökörsütés jelenti az attrakciót, vasárnap pedig a Bagossy Brothers Company zenekar, a D'Alice cukrászat és a gyergyószentmiklósi szakács, Kicsizsiga közös munkája révén megszületett Otthonról fűtött tél című könyv bemutatása is a programok között szerepel.

Délutánra megnyílt a főtéri kézműves vásár, elkezdték csapolni az első söröket a Gasztróutcában. Itt egyébként a következő napokban az örmény és székely konyha ízeit ötvöző gyergyói ételeket lehet megismerni előadások révén, és természetesen jól is lehet lakni belőlük.

Hogy a fiatalok igenis akarják a fesztivált, azt ők maguk mutatták meg, egy saját magunk által kreált koreográfiával táncolták végig a No Sugar dalát, igazi bulihangulatot varázsolva Gyergyószentmiklós főterére.

A cél, hogy a Gyergyói-medencét feltegyék a fesztiváltérképre, hogy mindenki tudjon róla, és ha így akarja az egész Gyergyói-mednece akkor lesz is belőle valami – jelentette ki Kassay Péter főszervező az Egyfeszt csütörtök délutáni megnyitóján.

A zsinagóga ezekre a napokra a képzőművészetek otthonává alakult és gyergyói alkotók művei láthatók a karzat falain. A kiállításmegnyitón népes közönségnek zenélt a Codex együttes. Látványosnak ígérkezik pénteken két köztéri installáció felavatása: Szabó Réka Menedék című alkotása a Salamon Ernő Gimnázium előtt, a Folks Duo műve pedig a focipálya előtt áll majd.

Szintén elindult az élet a könyvtár udvarán is, ami a Színház- és könyvudvarnak szolgál helyszínéül. Itt plakátkiállítás, színházi előadások és könyvbemutatók, kiállítások várják a közönséget. Itt lép fel például Lovasi András (a Kispál és a Borz, illetve a Kiscsillag énekese), az újdonsült József Attila-díjas költő, Varga Melinda több kötetét is bemutatják, de Böjte Csaba Füveskönyv című könyve is megismerhető lesz.