A Gyergyói-medence értékeit népszerűsíti a csütörtökön elstartolt Egyfeszt

Gyergyószentmiklóson, a Gyilkos-tónál, Borszéken a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ által szervezett esemény célja népszerűsíteni a környéket körülölelő természeti és adottságokat, valamint felhívni a figyelmet a térség kulturális értékeire is.

Újfaluban a természetközeliségre, Remetén, Csomafalván a hagyományos mesterségekre hívják fel a figyelmet, Alfalu az ország leghidegebb pontjaként jelenik meg, de kiemelik a falu képzőművészetét is, Szárhegyen a történelemhez, népművészethez, Ditró a klasszikus zenéhez kapcsolódó programokkal várják az érdeklődőket

Az éjszakai fényfestés olyan alkotás, művészeti látvány, ami máshol sem igazán volt eddig, és szeretnők, ha ennek Gyergyóban továbbra is helye lenne. A város főterét, a parkot fogjuk egy teljesen más fényben látni

Ezenkívül a Súgó-barlangban az Evilági együttes koncertezik, és itt tartják gyertyafénynél Thurzó Zoltán nagyváradi zongoraművész Chopin-estjét is. A fesztivál egyik újdonsága az éjszakai fényfestés, amelyet a fesztivál minden estéjén 10 órakor láthatnak az érdeklődők.

fellép a Csík Zenekar, az LGT „utódzenekara”, a Zenevonat és Charlie, a szerbiai Boban Markovic, a Kiscsillag, a Hooligans, valamint a gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company is.

Zenei eseményekre is várják az érdeklődőket, a folkzene egyik nagyágyúja, a bosnyák Goran Bregovic Borszéken koncertezik az összművészeti fesztivál keretében,

az örmény kultúrához köthető előadások, könyvbemutatók, filmvetítések, zenei programok is színesítik az örmény udvar kínálatát, de a templomtorony múzeuma is különleges élményt nyújt, akárcsak az örmény soron tett séta.

„Fontos, hogy a város örmény vetületét turisztikai szempontból is kiemeljük. Egy kis füzetben bemutatjuk azokat a kulturális, egyházi és művészeti értékeket, amelyeket bárki végigjárhat a városban” – hangsúlyozta.

Az gyergyói örmény közösség is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket templomuk kertjében és az örmény közösségi ház udvarán. Kulcsár László, a Gyergyói Örmény Katolikus Egyesület elnöke megnyitó beszédében elmondta:

Gyergyóikum, óriásbábok, via ferrata

Az összművészeti fesztivál részeként Gyergyószentmiklós nevezetességeit érintő, úgynevezett Gyergyóikum városnéző túrát is szerveznek román, magyar, angol nyelvű idegenvezetéssel. A rendezvényen bábelőadásra is várják az érdeklődőket, a HalVirág Bábszínház a tékozló fiú történetét ülteti át napjainkba, a bibliai történetet, mely a családi béke, a megbocsátás, a feltétel nélküli szeretet témáját járja körül, és óriásbábokkal viszik színre.

A fesztiválon lehetőség nyílik az természetben űzhető, úgynevezett outdoor tevékenységek kipróbálására is,

vezetett túrák lesznek a Gyilkos-tónál és a Pongrácz-tetőn is, ki lehet próbálni a via ferrata drótkötélpályát, illetve medvelesre is lehet jelentkezni.

A fesztivált a járványügyi előírások betartásával szervezik, a nagykoncerteken csak oltási igazolással, 72 óránál nem régebbi, negatív PCR-teszttel vagy antigénteszttel lehet részt venni, de a helyszínen lehetőség lesz gyorstesztek elvégésére is 35 lej értékben. Ezenkívül a fesztiválon lehet oltást is igényelni. A rendezvény ideje alatt buszjárat működik Gyergyószentmiklósról a Gyilkos-tóhoz, Borszékre és több településre, ahol eseményeket szerveznek. További információk a fesztivál honlapján olvashatók.