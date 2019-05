Egy hajszálon múlhat a magyar továbbtanulás

Könnyítésnek, engedménynek álcázzák, de a nyolcadikosok magyar nyelvű továbbtanulása múlhat azon a módosításon, amelyet idén vezetett be az oktatási minisztérium. Bár a középiskolába felvételiző nyolcadikosok kérhetik, hogy ne vegyék figyelembe az anyanyelvből szerzett vizsgajegyet, ez automatikusan azt jelenti, hogy nem is tanulhatnak tovább magyar nyelven.

Körtesi Sándor azt sem nagyon tapasztalja, hogy a nyolcadikos diákok magyar tagozatról románra váltanának középiskolában. „Nagyon ritkán fordul elő, és inkább csak akkor, ha mondjuk vegyes házasságból származik a gyerek, úgymond kétnyelvű. De a tapasztalat még ezekben az esetekben is azt mutatja, hogy a vegyes házasságból származó gyerek már első osztálytól román tagozatra jár, és nem középiskolában vált” – magyarázta Körtesi, aki

amit nem szabad beikszelni, ha azt szeretnék, hogy a gyerek továbbra is magyarul tanuljon. „Ezeket a felvételi lapokat a gyerekek, a szülők és az osztályfőnök közösen töltik ki. A magyar nyelvű osztályoknak magyar osztályfőnökük is szokott lenni, aki majd remélhetőleg mindenütt figyelni fog” – magyarázta az iskolaigazgató. Hozzátette, amúgy egyáltalán nem jellemző, hogy a magyar anyanyelvű diákok félnének a magyar képességvizsga jegyétől, sőt általában éppen ez az a jegy, ami emeli a vizsgajegyek átlagát.

Érdeklődésünkre a marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola igazgatója, Körtesi Sándor elmondta, az ő intézményükben is kifejezetten figyelnek erre az új „lehetőségre”, a magyar tagozatos nyolcadikosok osztályfőnöke már tárgyalt a diákokkal, szülőkkel, elmondta, micsoda

„Arra kell majd még figyelni, hogy egyszer papíron töltik ki a felvételi űrlapot, majd visszakapják digitális formában, ott is vigyázni kell, hogy ne ikszeljék be azt, hogy a rendszer hagyja figyelmen kívül az anyanyelvből szerzett vizsgajegyet” – fogalmazott az iskolaigazgató.

Hozzátette, a nyolcadikos diákok helyzetét nehezíti ugyanakkor az is, hogy még mindig nincsenek meg a beiskolázási számok, a tanulók nem tudják, melyik iskolában milyen szakokon lehet továbbtanulni, hol mennyi magyar hely lesz.

A német tannyelvű osztályokba járó diákok szüleinek kérésére módosították a középiskolai felvételi szabályzatát, miszerint ettől az évtől a felvételi űrlapon bejelölhetik, ne vegyék figyelembe az anyanyelvi vizsgán kapott jegyet – tájékoztatott megkeresésünkre Kovács Irén Erzsébet. A kisebbségi oktatásért felelős államtitkár rámutatott, a német tannyelvű gimnáziumba járó diákok szülei diszkriminációval vádolták az oktatási minisztériumot, amiért azoknak a gyerekeknek a bejutási átlagába is beszámított a német vizsgán szerzett jegy, akik román tannyelvű középiskolában akarták folytatni tanulmányaikat. „A módszertanban eszközölt módosítás célja tehát az, hogy esélyegyenlőséget biztosítson azoknak a diákoknak, akik a kisebbségi tannyelvű gimnáziumi osztályok elvégzése és a cikluszáró országos felmérés után román tannyelvű osztályban akarnak továbbtanulni” – részletezte az államtitkár.



A szakpolitikus elmondta, a felvételi űrlapokat kézzel töltik ki, utána az adatokat bevezetik a számítógépes rendszerbe, a szülőknek és a diákoknak pedig ezt követően kötelező módon ellenőrizniük kell az adatok helyességét. „Így ha véletlenül be is jelölik az opciót, van lehetőség korrigálni azt. De természetesen az a cél, hogy mindenki elővigyázatosan, figyelmesen töltse ki a felvételi űrlapot, amiben az osztályfőnökök egészen biztosan szakszerű segítséget nyújtanak a diákoknak és szüleiknek” – szögezte le az államtitkár.