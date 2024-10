Egy fényképezőgéppel és nagy adag kíváncsisággal eredt a nagy háború nyomába

Nem csak a hadtörténészek számára élvezhető Szalay-Berzeviczy Attila első világháborúról készült kétkötetes könyve: tudományos leírás helyett a szerző közérthetően, fotókkal illusztrálva hozza közelebb a nagy háború mozzanatait. Ehhez azonban csaknem egy évtizednyi fáradhatatlan munka, utazás, kapcsolatépítés szükségeltetett, és természetesen egy fényképezőgép is, amely közel hatvan országon keresztül hű útitárs volt. A közgazdászból lett könyvszerző Sepsiszentgyörgyön mutatta be második kötetét.

Hétfőn délután tartották Szalay-Berzeviczy Attila A nagy háború százéves nyomában – Szarajevótól Trianonig második kötetének bemutatóját a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. A szerzőt, illetve beszélgetőtársait, Magyarosi Sándor történészt és Dolhai István főkonzult Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke köszöntötte és mutatta be a hallgatóságnak.

A Mathias Corvinus Collegium eseményét nagy érdeklődés övezte, nemhiába, hiszen a szerző maga, csak úgy mint a kétkötetes könyve, rendhagyó történettel mutatkoztak be.

Érdeklődése egyre inkább az első világháború fele irányult, végül 2014 volt a sorsfordító év, amikor a Krím-félsziget orosz annektálása és az Iszlám Állam gyors felemelkedése is mélyen elgondolkodtatta a közgazdászt.

– mondta a színes fotókat tartalmazó kötet kapcsán Dolhai István főkonzul, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának vezetője, aki egyébként történész szemmel is tekint a kiadványra.

Magyarosi Sándor hadtörténész, aki szintén beszélgetőtársként vett részt a bemutatón, kiemelte: az első világháború olyan összetett konfliktus, amelynek bizonyos részletei még a történészek számára is kuriózumok, ezért is elismerésre méltó, hogy a szerző 57 országba látogatott el és mutatta be azok hadszíntereit.

Beutazni a világot és épségben hazatérni

Utazásai kapcsán Szalay-Berzeviczy Attila határozottan a Közel-Keletet nevezte meg a legveszélyesebb térségként, ahova ellátogatott az adatgyűjtés alkalmával. Például