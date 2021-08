Édesszájúak előnyben

Ezúttal az édesszájúaknak kedvez Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki két ínycsiklandó sütemény receptjét mutatja be olvasóinknak. Piskótát és fánkot készített, de csokoládéban, gyümölcsben, lekvárban sem lesz hiány, úgyhogy érdemes szüneteltetni a diétát, ha ezekkel kedveskednénk szeretteinknek.

• Fotó: Fülöp Attila

Szokásához híven ismert recepteket újragondolva látott munkához Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki ezúttal is hasznos tipekkel kecsegteti olvasóinkat.

Azonban készüljünk fel arra, hogy lapátkanállal be kell nyúljunk a piskóta alá, amikor kivesszük a sütőből” – részletezte Karácsony.

A massza egyik felét ezután egy vajjal kikent tepsibe kell önteni, majd a megmaradó részbe kakaóport keverünk, és azt is tehetjük az edénybe. Ne felejtsünk el ugyanakkor szilva-, illetve eperlekvárt tenni a massza közepébe, hiszen attól még finomabb lesz. Ezt már tehetjük be a 180 Celsius-fokosra hevített sütőbe, ahol nyolc-tíz percet kell készüljön.

Közben ismét néhány tojásfehérjét kell felverjünk habosra – cukrot is használva –, majd a sütőből kivett és kockákra vágott piskótára helyezzük kanállal. Ezután ismét visszatehetjük a sütőbe a süteményt, amelyet ezúttal 250 Celsius-fokra kell hevíteni. Szintén nyolc-tíz percre lesz szükségünk, hogy elkészüljön a finomság és tálaljuk azt.

Különleges öntetet készíthetünk, ha némi cukrot olvasztunk fel a serpenyőben, majd ebbe édeskés szőlőszemeket helyezünk. Ehhez adjunk fél deciliter fehér félszáraz bort, majd csepegtessünk bele a piskótához használt lekvárból is. Ezt kevés citromlével is ízesíthetjük. A karamellizált szőlőt öntsük a tányérra a sütemény mellé.

Az öntet összeállításakor olvasszunk vajat egy edényben, majd ebbe helyezzünk keserű csokit. Ha az is felolvadt, akkor jól keverjük össze. Persze, ha szeretnének, akkor rumeszenccel, vaníliával is ízesíthetjük a krémet. Várjuk meg, amíg kihűlnek a fánkok, majd mártsuk bele a csokoládéba és hagyjuk állni, amíg a máz megkeményedik. Mindezt díszíthetjük reszelt csokoládéval, körtével és szőlővel is.