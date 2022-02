Díjnyertes médiakolbász

Kezdők szerencséje – magyarázhatnák sokan, hogy miért is a Médiatér csapata hozta el a fődíjat az 5. Kolbásztöltő Fesztiválról. Az igazság azonban az, hogy kollégáinkból nem hiányzott a lelkesedés, hetekig készültek az eseményre, s egy igazán tapasztalt kolbásztöltő mestert is vittek magukkal Mátyás László személyében.

Egy év kihagyás után idén újra Kolbásztöltő fesztiválra hívta a csapatokat a Petry cégcsoport, méghozzá ezúttal is a kelementelki Petry borászat udvarára, ahol volt tér a munkára és a szórakozásra is. Az ötödik Kolbásztöltő fesztivál ezúttal is jó hangulatot, finom falatokat jelentett, és néhány csapatnak elismerést is.

„Azért a cégeknek, vállalatoknak szól ez a kolbásztöltő verseny, mert az egész munkafolyamat kicsit olyan, mint egy csapatépítő” – magyarázza Petri Ágnes, rámutatva, hogy

mindenkinek megvan a feladata, de össze kell dolgozni a munkafolyamat során, ugyanakkor a jó szórakozás is garantált.

Idén tizenkét csapat vett részt a versenyen, mindenki igazán felkészülten érkezett, nemcsak a kolbász ízesítéséhez hozták a hozzávalókat, de a hús mellé köret, savanyúság is érkezett, és mindenki igazán kitett a díszítésben, a dekorálásban is magáért, így például volt olyan csapat, ahol tényleg kolbászból volt a kerítés is, mert egy egész épületet alkottak kolbászkarikákból.

Összesen százhúsz kiló húst dolgoztak fel, és a hagyományos kolbász mellett számos kreatív recept is előkerült: volt, aki vadhússal bolondította a portékáját, mások borókabogyót, fokhagyma helyett hagymát, vagy épp sajtot tettek a kolbászhúsba, de még konyak is került az egyik kolbászba.

Kéznél a kolbásztöltő mester

Kitett magáért a lapcsaládunkat kiadó Médiatér csapata is. A szervezés részleteiről Farkas Zsuzsa marketingmenedzser elárulta, tudták, hogy van a munkaközösségben valaki, aki szinte minden hétvégén disznóvágáson van és kolbászt tölt, utolsó pillanatig úgy volt, hogy Mátyás László nem ér rá ezen a hétvégén. Ezért a napokban kikérdezték a „szakit”, hogy milyen a jó kolbász, milyen legyen a recept, hogyan is kell kolbászt tölteni.

Annyira amatőrök vagyunk mi többiek, hogy minden ismeretlen volt számunkra, az is, hogy a beleket ki kell mosni, előkészíteni. Azt, hogy hogyan kell megfordítani töltés közben a kolbászt, még le is rajzoltuk. Éppen ezért nagyon megnyugodtunk, amikor péntek este kiderült, hogy Mátyás László kollégánk mégis ráér, és velünk jön. Megnyugodva dőltünk hátra

– meséli Farkas Zsuzsa, aki a női kollégákkal végül főként a dekorálásért felelt, készítettek például kolbászból virágcsokrot, hogy az díszítse az aszatlukat. De a Szót kérünk szlogenből Sót kérünk csapatnév is lett, vicces funkciókat is kaptak a kollégák, volt, aki töltéskoordinátor lett, de a belek igazgatásáért felelős vezetői tisztséget is betöltötte valaki. A díszes tálalás is a női kezeket dicséri.