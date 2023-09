Csoportos panaszok jogsérelmek ellen

A gyergyóremeteiek után a gyergyócsomafalviak is csoportos panaszt nyújtottak be Strasbourgba amiatt, hogy a község tájékoztató kiadványa megjelentetését a romániai bíróság ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az abban megjelenő összes írást fordítsák le román nyelvre is. A Székely Figyelő Alapítvány megállapítása szerint rendszerszintű a probléma.

Gergely Imre 2023. szeptember 13., 15:472023. szeptember 13., 15:47

Ha egy közösséget jogsérelem ér, akkor az ellen felléphetnek jogvédő szervezetek, de az a hatásosabb, ha maga a közösség teszi azt meg, például úgy, hogy tagjai nagy számban tesznek panaszt egy olyan fórumon, mint az Emberi Jogok Európai Bírósága – állapítja meg Árus Zsolt, a Székely Figyelő alapítvány vezetője. Ennek jegyében született meg az a közösségi panasz, amelyet múlt héten postáztak Strasbourgba, és amelyet 126 csomafalvi lakos írt alá. A panaszuk lényege, hogy

ugyan a községet szinte száz százalékban magyar anyanyelvű emberek lakják, a romániai bíróság mégis elmarasztalta a helyi tájékoztató kiadvány kiadóját amiatt, hogy az nem jelenik meg román nyelven is.

Ugyanez történt idén tavasszal Gyergyóremetén is. A Székely Figyelő Alapítvány ott is és most Csomafalván is kezdeményezte, hogy a helybéliek forduljanak az Emberi Jogok Európai Bírósághoz arra hivatkozva, hogy a román állam korlátozta alkotmányos jogaikat azzal a kikötéssel, hogy a helyi magyar nyelvű lapban megjelenő összes írást fordítsák le román nyelvre is. „A román legfelsőbb bíróság által megerősített határozatnak semmilyen jogalapja nincs, sőt, az ország által ratifikált nemzetközi egyezmények, illetve az ország saját jogszabályai garantálják tételesen azt a jogot, hogy

ki lehet adni minden feltétel nélkül magyar nyelvű lapokat”