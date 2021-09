Csíkszeredai udvarokban pusztított egy medve

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Szerdára virradóan Csíkszereda utcáira is bemerészkedett egy medve, amely a csobotfalvi városrészen több gazdaságba is betört. A szerkesztőségünket megkereső egyik károsultat kevéssel éjszaka három óra után ébresztette fel a férje, mondván, hogy medve jár az utcájukban. A férfi értesítette a hatóságokat – Ro-Alert vészhelyzeti üzenetet is kaptak a városlakók –, majd a kedélyek lecsillapodását követően visszafeküdtek aludni. Az asszony csak reggel szembesült azzal, hogy a nagyvad az udvarukra is behatolt, és széttört egy méhkaptárt. Napközben aztán az is kiderült, hogy az egyik szomszédjuknál öt juhot is elpusztított a medve.

HIRDETÉS

Kedd este Csíkjenőfalván is felbukkant egy nagyvad, az egyik ház lakója véletlenül egy csűrbe zárta be az állatot.