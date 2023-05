Csíkszeredai Könyvvásár: Fodor Sándor „hazatért” Csíkszeredába

– hangzott el. Székedi Ferenc kérdésére, hogy hogyan látta gyermekként, majd felnőttként édesapja Csíkszeredához és Kolozsvárhoz való kettős kötődését, Fodor Eszter felidézte, hogy belenőtt ebbe a kettős kötődésbe, és ez teljesen természetes volt. „Édesapa nagyon sokat utazott Csíkba is, azon túl pedig író-olvasó találkozókra. A Napsugár kocsijába beültek többen és bejárták az egész országot, zömében Székelyföldet. Ez természetes volt, hogy ő mindig úton volt. Az utak után nagyon jó hangulatú beszámolók voltak, amiket nagyon élveztünk.” Felidézte azt is, hogy gyerekkorában nyaranta sokat járt a csíksomlyói nagyszüleihez, sok emlék fűzi ide.

És mindig vannak terjedelmi korlátok is, sok olyan írás is ki kellett maradjon, amit szívesen beválogattam volna. De mindenképp ilyenkor a szerkesztő mégiscsak elmélyültebben olvassa el az írásokat, van felelősségérzete is, hogy mit válogat be egy gyűjteményes kötetbe” – avatott be az alkotói folyamatba. Mint mondta, Fodor Sándor különböző írásaiban több visszatérő motívumot lehet felfedezni.