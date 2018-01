„Turkálóváros”: a legnagyobb kereslet a használt ruhákra van

• Fotó: Haáz Vince

„Itt minőségi ruházatot vehet magának, nem ritka esetben egy-egy világmárkát is. A farmerektől kezdve a zakókig, a pólóktól a szoknyákig, minden van, jó állapotban, tisztán, és fel is próbálhatják a kliensek” – magyarázta az eladó.

Sokan vásárolnak second hand boltokban, részben mert ott olcsóbb, részben mert jó minőségű darabokat találnak – válaszolta kérdésünkre az egyik főtéri használtruha-bolt eladója, aki arra is felhívta a figyelmünket, hogy

„Vannak kedvenc helyeim, ahová ha naponta nem is, de heti rendszerességgel be szoktam menni, szétnézek, hátha van valami kedvemre való” – mondta a Vásárhelyi Hírlapnak Tünde, aki azt is elárulta, szeret nőiesen öltözködni, szereti a szép ruhákat, szoknyákat és mindent turkálóból vásárol. „Ha itt veszek valamit,

Azt is megtudtuk, hogy az ócskapiaci felhozatal sokat ront a használtruha-boltok forgalmán. Az emberek ha megveszik a ruhaneműt 2-3 lejért, akkor már nem fognak 5-10 lejt kiadni azért, még akkor sem, ha az esetleg jobb minőségű – válaszolta a Vásárhelyi Hírlap érdeklődésére a szerkesztőség szomszédságában működő turkáló tulajdonosa.

Azokkal ugyanis, akik óriási mennyiségben, és természetesen így előnyösebb áron szerzik be az árut, nehéz felvenni a versenyt.

Családok, családtagok árusítják vasárnaponként hatalmas területen a second hand ruhákat, míg, aki saját boltot működtet, annak be kell férnie az adott keretek közé. „Nincs raktáram, ezért mindig úgy kell vásárolnom, hogy lehetőleg minél kevesebb árú maradjon meg” – mondta a boltos, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy árleszállítás, árkedvezmény esetén újból kell könyvelni mindent, az árváltozásoknak nyoma kell maradjon hivatalosan is.