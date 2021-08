Bravó, Gyergyószék!

Minden összejött a hétvégén Gyergyószéken, ami egy jó fesztiválhoz kellett. Tökéletesre sikerült az időzítés, a járvány miatti megszorítások lazítása, valamint az esetleges negyedik hullám újabb megszorításai között végre lehet fesztiválozni. Ez érződött egész hétvégén a Gyergyói-medencében. Hogy másfél év után újra szabadon lehet bulizni. Gyergyószék ezt most nagyon eltalálta. A vasárnapi záróbulin zuhogó esőben táncoló több száz fős tömeg is ezt üzente:

végre szabadon!

A gyergyói mértékkel megarendezvénynek számító Egyfeszt minőségében is tiszteletreméltó. A közel nyolcszáz programban a magaskultúrától a retróbuliig mindenki talált kedvére való programot. Volt itt népzenei folkudvar, könyv- és dzsesszudvar, író-olvasó találkozó, komolyzenei koncert, színház, gasztroutca, kiállítás, de még silent party is a város főterén. Igazi fesztivál. De a fesztiválkultúra és a régiómarketing mellett a rendezvénynek a gazdaságra mért hatása sem elhanyagolható, hiszen elég csak arra gondolnunk, hogy

a fesztivál hetén nemcsak Szentmiklóson, hanem a környező településeken sem lehetett szabad szálláshelyet találni, ugyanakkor az idelátogató több ezer ember mind fogyasztott valamit.

Az Egyfeszt a közösségi összefogásnak is egy szép példája volt. Gyergyószéken végre megvalósult az, amit sok helyen csak papíron vallanak, hogy a város a vidékével együtt kellene éljen. Jó érzés volt látni, hogy

a lokálpatrióta egók itt nem oltották ki egymást,

hanem Szentmiklós mellet több gyergyószéki település is felsorakozott és méltó szervezője, helyszíne lett az Egyfesztnek.

Az összefogásokat rendszerint szétverő politikának is sikerült most egyformán gondolkodnia, felismerve a kezdeményezésben rejlő hatalmas potenciált, támogatóan állt az ügy mellé. De

nincs kenyér kovász nélkül.

Az Egyfeszt esetében is volt egy ember és mellette egy csapat, aki ezt megálmodta, összerakta és megcsinálta. Kassay Péter főszervező valami olyat indított útjára, amivel Gyergyószék szintet lépett. Tusványos mellett az Egyfeszt egyértelműen feltette Gyergyószéket a Kárpát-medencei fesztiváltérképre. És ha jövőben is ügyesen csinálják, akkor sokáig ott is fog maradni.

Ahogy mondani szokták, ahhoz, hogy valakit a szerencse eltaláljon, ahhoz ott is kell lenni. Gyergyószék nemcsak ott volt, hanem szembe is ment a szerencsével. Bravó, Gyergyószék, bravó, Kassay Péter!