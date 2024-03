Biztonságosabbá vált az éjszakai közlekedés Bögöz községben

Teljesen megújult a közvilágítás a Bögöz községhez tartozó nyolc faluban, ahol most már lényegesen kevesebbet kell költeni energiaszámlákra. Az éjszakai közlekedés is biztonságosabbá vált a gyalogosok számára.

Idén fejeződött be a Décsfalvát és Bögözt érintő közvilágítás-felújítás, amelyet a környezetvédelmi minisztériumnál pályázva valósítottak meg. Az összességében 600 ezer lej értékű beruházáshoz 150 ezer lejes önrészt kellett biztosítson a község.

Mindezeket egy okos rendszer működteti, aminek köszönhetően egy okostelefon segítségével is beállíthatják a fényerősséget a forgalom függvényében, és azt is programozhatják, hogy mikor kapcsoljanak be a lámpatestek. Az átjáróknál mozgásérzékelők vannak, így ha valaki közeledik, akkor felerősödik a fény. „Ez különösen fontos, főleg hogy hamarosan megújul a 137-es megyei út” – tette hozzá Ülkei.

Részletekben fizetnek

Bétában, Székelydobóban, Vágásban, Székelymagyaroson, Agyagfalván és Mátisfalván már korábban modernizálták a közvilágítást. Egy 533 ezer lej értékű projektről van szó, amely során minden egyes oszlopra került új lámpatest, még akkor is, ha korábban nem volt. Összességében 458 darab ledes lámpatestről van szó. Ezeket ugyanakkor nem lehet a korábban említett okosrendszerrel működtetni.

A projekt értékét helyi forrásból, részletekben kell törlesztenie az önkormányzatnak; 2028-ban fog lezárulni a kifizetés.