Bezárt a gyergyószentmiklósi oltóközpont is

Befejezte működését vasárnaptól a gyergyószentmiklósi oltóközpont is. A másfél éves működés alatt több mint 25 ezer koronavírus elleni oltást adtak be itt, beleértve az innen kiszálló mobil oltóegységeket is. Az oltakozók számát tekintve hullámzott a központ működése, volt amikor kevesebben jelentkeztek oltásra, de olyan napot is jegyeztek, amikor több mint 390 személy kapta meg a vakcinát.