Barót jeles sportolóira emlékeztek

A Magyarországon hírnevet szerző labdarúgó-kapitányról, Baróti Lajosról, illetve az atlétikában jeleskedő Bodosi Mihályról és röplabdában kiemelkedő Derzsi Edéről tartott előadás révén ismerhette meg Barót legnevesebb sportolóit a közönség egy nemrégiben tartott előadáson. A különleges beszélgetésen Killyéni András kolozsvári sporttörténész és Benkő Levente újságíró avatott be a sportolók karrierjébe és életük izgalmas pillanataiba.

Összesen 28 vereséggel és több mint dupla annyi győzelemmel véste be az emlékezetbe magát Baróti Lajos labdarúgó-edző, aki csapataival európai és világbajnokságokra, sőt az olimpiára is kijutott, nem kevés elismerést felhalmozva. Ezzel szemben a szintén baróti születésű Bodosi Mihály volt az első Európában, aki megugrotta a kétméteres magasságot – habár ezt a korában nem ismerték el, 21 évig volt csúcstartója a magyar magasugrásnak. Derzsi Ede pedig a maga csekély 190 centiméteres magasságával jutott ki röplabdázóként az olimpiára, ahonnan negyedik helyezéssel tért haza Erdővidékre.

1948-ban, 34 évesen ért véget játékos-pályafutása lábsérülés miatt, ekkor kezdődött el az edzői karrierje is, előbb a Győri, majd a Budapesti Vasasnál aratott sikereket.

1957-ben mesteredzői diplomát szerzett, ugyanakkor a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányává is kinevezték. Címét 1966-ig őrizte meg, ezalatt három világbajnokságon és egy Európa-bajnokságon szerepelt a nemzeti együttes irányításával.

1980–82 között a Benficát vezette, háromszor szerzett portugál bajnoki címet, magas szintű karrierjét ezután fejezte be.

Nevét viselik egyesületek, ugyanakkor számos díjat is nyert. 117-szeres szövetségi kapitány, 62 győzelmet halmozott fel a pályafutása során. 91 éves korában, 2005-ben hunyt el.

Fiatal korában technikusnak helyezték ki Bákóba, ahol felfigyeltek rá és rövidesen a Bukaresti Dinamónál találta magát. Kijutott Európa-bajnokságra, ahonnan többek között aranyéremmel is hazatért, ugyanakkor több világbajnokságon is kiemelt helyezést ért el a csapattal. Ahogy Benkő Levente is mondta, a sportoló az 1964-es tokiói olimpián elért negyedik helyezésre volt a legbüszkébb, és érdekességképpen hozzátette, hogy a büszkeség ellenére Derzsi sosem hordott egyenruhát.

Edzősködött, majd technikai vezető és alelnök is volt a Brassói Dinamónál. A sport után a minőségi dzsesszzene volt a legnagyobb szenvedélye. 2015 tavaszán hunyt el.