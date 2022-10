Az úzvölgyi útra idén több mint 15 millió lej kellett a hitelkeretből

A fentiekből is látszik, hogy az említett 123-as jelzésű, megyei besorolású útszakasz felújításával kapcsolatos várakozások jelentős részben nem teljesültek, és az is érdekes, hogy a négyéves kivitelezési időszakra leszerződött munkálat befejezése nemhogy késlekedne, hanem jobban halad, mint azt a legtöbben gondolták volna. Ez a csinódiaknak, egerszékieknek – a két település jóval könnyebben megközelíthető – igen jó hír, a Hargita Megyei Tanácsnak viszont nem annyira.

Hirdetés

Az elvégzett munkálatok után kiállított számlákat ugyanis az utóbbi intézménynek kell kifizetnie, és ez nem egyszerű, főleg akkor, ha a költségek nagy részét kormánytámogatásokból szerették volna fedezni. Csakhogy a támogatások, amelyeket annyira vártak, nem jöttek.

Lassítás helyett gyorsulás

A helyzetről már korábban is beszámoltunk, a megyei önkormányzat kivitelezés alatt lévő 14,5 kilométeres útszakasz korszerűsítésének befejezéséhez 38 millió lejt igényelt az infrastruktúra fejlesztését célzó Anghel Saligny kormányprogram keretéből. A támogatás elmaradt, a júliusi költségvetés-kiigazítás során átcsoportosításokkal igyekeztek még pénzt juttatni a folyamatban levő útfelújítások költségeire, Borboly Csaba tanácselnök pedig arról próbálta meggyőzni a kivitelezőket, hogy lassítsanak a munka ütemén.

korábban írtuk Kényszerpihenőn az úzvölgyi út korszerűsítése, súlykorlátozást is bevezettek Felfüggesztették a 123-as jelzésű, Csíkszentmártonból Úzvölgyébe vezető megyei út első szakaszának korszerűsítését, mert a Hargita megyei önkormányzat egyelőre nem tud többet költeni a munkálatokra.

Az úzvölgyi út esetében az építő ezt nem vállalta, mert úgy látták, ha nem aszfaltoznak idén, az elvégzett munka télen tönkremegy. Így az alap aszfaltréteget is elterítették, és egy részen a kopóréteget is, de a megyei tanács már nem tudott fizetni, ezért szeptember végén a munkálatokat felfüggesztették. A korábban négy éves időtartamra tervezett korszerűsítés költségei jelentősen nőttek az utóbbi évek áremelkedései miatt, és mivel a számlákat ki kellett fizetni, a megyei önkormányzat a korábban elfogadott 50 millió lejes hitelkeretet is igénybe vette. Október 24-én a megyei önkormányzat rendkívüli ülést tartott, ahol többek között erről is döntöttek, utána pedig azt adta hírül a tanács, hogy folytatódnak a munkálatok a 123-as megyei úton Úzvölgye irányába, ehhez hitelmódosításra volt szükség. Hogy ez pontosan mit jelent, azt a megyei tanácstól próbáltuk megtudni, azt kérdezve, hogy milyen munkálatokra van még lehetőség idén, mennyit kellett költenie a megyei tanácsnak az út első szakaszának felújítására ebben az évben, sikerült-e kifizetni a számlákat, vannak-e még adósságok, illetve, hogy mekkora összegre van még szükség a befejezéshez, és ezt milyen forrásokból lehet biztosítani. Azt is szerettük volna tudni, hogy mikor várható az első szakasz felújításának befejezése.